İspanya, Arda Güler'i konuşuyor. Jose Mourinho'nun başı dertte

A Milli Takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren Arda Güler, tatilini tamamlamasının ardından Real Madrid'in sezon başı kampına katıldı.

Uzun bir sezonu geride bırakan ve yeni sezona hazır olan milli yıldız, takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yu oldukça zorlayacak.