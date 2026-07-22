İspanya, Arda Güler'i konuşuyor. Jose Mourinho'nun başı dertte
22.07.2026 16:15
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol basınında adından söz ettirdi.
A Milli Takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren Arda Güler, tatilini tamamlamasının ardından Real Madrid'in sezon başı kampına katıldı.
Uzun bir sezonu geride bırakan ve yeni sezona hazır olan milli yıldız, takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yu oldukça zorlayacak.
ANTRENMANIN YILDIZI
AS'ın haberine göre Arda Güler, tatil sonrası katıldığı ilk antrenmanda başarılı bir performans sergiledi.
Haberde "Türk oyuncu, tatilden döndükten sonra çıktığı ilk antrenmanların yıldızı oldu. Güler'in bu performansı gözden kaçmadı." ifadeleri yer aldı.
Jose Mourinho ile ilk antrenmanına çıkan Arda Güler'in, teknik direktör Jose Mourinho'ya mesaj verdiği ve Portekizli çalıştırıcıyı kadro seçimi konusunda zora soktuğu aktarıldı.
İspanyol basınında yer alan haberde genç yıldızın Bernardo Silva ve Jude Bellingham'dan eksik kalır yanı olmadığını gösterdiği belirtildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
21 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda çıktığı 51 maçta 6 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.