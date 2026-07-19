İspanya-Arjantin final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası finali
19.07.2026 15:34
İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Son yapılan Dünya Kupası'nın şampiyonu olan Arjantin bu yıl da finalde İspanya karşısında kazanmak ve kupayı kaldırmayı hedefliyor. İspanya ise 2010 yılında sadece 1 kez kazandığı kupayı yeniden almanın peşinde olacak. Peki, İspanya-Arjantin final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası final mücadelesinde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ve Arjantin'in şampiyonluk hedefindeki en büyük kozları Lionel Messi ve Lamine Yamal olacak. En son 2018'de karşı karşıya gelen iki takımın maçı İspanya'nın 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, İspanya-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSPANYA-ARJANTİN FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon bu akşam belli olacak.
ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak final mücadelesinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.
Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
DEVRE ARASINDA SAHNE ŞOVU DÜZENLENECEK
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında bu akşam oynanacak final mücadelesi, turnuva tarihinde ilklere sahne olacak.
80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçının devre arasında ilk kez Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi sahne şovu düzenlenecek.
Coldplay grubunun solisti Chris Martin’in küratörlüğünü üstlendiği şovda, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna ve Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel gibi ünlü sanatçılar sahne alacak.
100 MİLYON DOLARLIK ARA
FIFA'nın "dünya genelindeki çocuklara kaliteli eğitim ve futbol fırsatlarına erişim sağlamak" amacıyla 100 milyon dolar toplamayı hedeflediği şovun süresi ise tartışmaları beraberinde getirdi.
FIFA daha önce devre arası performansının 11 dakika süreceğini açıklasa da toplam süresinin 20 dakikayı aşması bekleniyor.
Yine New York New Jersey Stadı'nın ev sahipliği yaptığı geçen yılki Kulüpler Dünya Kupası finalinde devre arası şovu yaklaşık 10 dakika sürmüş, ancak tüm devre arası toplamda 24 dakikayı aşmıştı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kurallarına göre ise devre arası 15 dakikayı aşmamalı. Kural kitabında, bu aranın "yalnızca hakemin izniyle değiştirilebileceği" belirtiliyor.
KUPAYI KAZANAN TAKIMA YÜZÜK VERİLECEK
2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın oyuncularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek.
Şampiyonluk seremonisinde, kupa ve madalyaların yanı sıra İspanya veya Arjantin'in teknik direktörü ve kaptanı geçici bir replika yüzük alacak. Kişiselleştirilen 30 yüzük daha sonra belirlenecek bir tarihte şampiyonlara teslim edilecek.
Yüzüğün bir tarafında Dünya Kupası'nın yer alacağı, diğer tarafında ise kazanan takımı yansıtacak özel bir tasarımın bulunacağı belirtildi.
İKİ TAKIM DÜNYA KUPASI TARİHİNDE 2. KEZ KARŞILAŞACAK
İspanya ve Arjantin, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın 1966 Dünya Kupası grup aşamasındaki randevusundan Arjantin 2-1 galip ayrıldı.
Turnuva tarihinde ilk kez son Avrupa şampiyonu ile son Güney Amerika şampiyonu final mücadelesi verecek.
Bu mücadelede aynı zamanda dünya sıralamasının uygulamaya konulduğu 1992 yılından bu yana ilk kez klasmanın ilk iki sırasındaki ülkeler karşılaşacak.