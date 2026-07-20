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İspanya-Arjantin finali biter bitmez kavga çıktı. Saldırdı, tokat attı, yere serdi

20.07.2026 01:36

NTV - Haber Merkezi

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İspanya'nın Arjantin'i mağlup ettiği Dünya Kupası finalinin ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

İspanya-Arjantin finali biter bitmez kavga çıktı. Saldırdı, tokat attı, yere serdi
Reuters

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

 

Büyük mücadeleye sahne olan ve uzatmalara giden maçta kazanan taraf, 106. dakikada gelen golle İspanya oldu.

MAÇ BİTTİ, KAVGA ÇIKTI 1
Reuters

MAÇ BİTTİ, KAVGA ÇIKTI

Sahadan 1-0 galip ayrılan İspanyollar, tarihinde 2. kez Dünya Kupası şampiyonu oldu.

 

Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından saha içi karıştı ve iki takım oyuncuları kavga etti.

BOĞAZINDAN TUTTU, YERE DÜŞÜRDÜ 2
Reuters

BOĞAZINDAN TUTTU, YERE DÜŞÜRDÜ

Arjantin Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Paredes, İspanya Milli Takımı'nın savunmacısı Eric Garcia'yı boğazından sıkarak yere düşürdü.

BU KEZ DE GAVI YERE SERİLDİ 3
Reuters

BU KEZ DE GAVI YERE SERİLDİ

Bu olay sonrası İspanya'dan Gavi, Paredes'i tutmak istedi ancak Arjantinli Thiago Almada tarafından yere düşürüldü.

PAREDES BİR KEZ DAHA SALDIRDI 4
Reuters

PAREDES BİR KEZ DAHA SALDIRDI

Gavi'nin yere düştüğünü gören Paredes, İspanyol futbolcuya yerde saldırdı ve tokat attı.

İspanya-Arjantin finali biter bitmez kavga çıktı. Saldırdı, tokat attı, yere serdi 5
Reuters

Yaşananlar sonrası Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, oyuncularını alandan uzaklaştırdı.