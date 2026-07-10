İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Belçika ile nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Grubunu gol yemeden tamamlayan ve adını çeyrek finale yazdıran İspanya, Belçika karşısında da iyi savunma yapmak ve gol atarak mücadeleyi kazanmayı hedefliyor. Peki, İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?