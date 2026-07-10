İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi
10.07.2026 13:56
Son Güncelleme: 10.07.2026 13:58
İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Belçika ile nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Grubunu gol yemeden tamamlayan ve adını çeyrek finale yazdıran İspanya, Belçika karşısında da iyi savunma yapmak ve gol atarak mücadeleyi kazanmayı hedefliyor. Peki, İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında İspanya ile Belçika futbolseverlere güzel bir akşam yatacak. Dünya Kupası'nı kazanmak ve yolculuğuna devam etmek isteyen İspanya, mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSPANYA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika bu akşam karşı karşıya gelecek.
Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.
Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İSPANYA HALA GOL YEMEDİ
Dünya Kupası'na H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları karşılaşmasıyla başlayan İspanya, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu maçın ardından Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı da 1-0 mağlup eden İspanya, grubu gol yemeden tamamladı.
Grup maçlarının ardından Avusturya'yı 3-0'la geçen sarı-kırmızlı ekip, son 16 turunda da Portekiz'i 90+1. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.
Turnuvada şu ana kadar 5 maç oynayan sarı-kırmızılılar, kalesini gole kapatan tek takım olmayı başardı.