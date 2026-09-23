İspanya, Fenerbahçeli yıldızı konuşuyor. "Korsan, kendisini tanıttı"
23.09.2026 08:49
Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği maçın yankıları dış basında da kendisine yer buldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlamıştı.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki maçta rakibini 8-0 mağlup ederek kulüp tarihindeki en farklı galibiyetini almıştı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, müsabakada tam 4 gol kaydederek 3 puanın kazanılmasında başrol oynamıştı.
İspanyol basını, Kosovalı golcünün Eyüpspor maçındaki performansını mercek altına aldı ve övgü dolu değerlendirmede bulundu.
"EN İYİ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNADI"
Ultima Hora'nın haberinde "Korsan lakaplı futbolcu, kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. Mallorca'nın eski yıldızı, Süper Lig'de gol krallığı yarışında üst sıralara tırmandı." sözleriyle Muriqi'yi övdü.
"KORSAN LAKABIYLA KENDİSİNİ TANITTI"
El Mundo Deportivo'nun değerlendirmesinde ise "Son yıllarda futbolumuza damga vuran büyük futbolculardan biri olan Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin zaferinde başrol oynadı. Muriqi, yeni takımında kendisini henüz tam olarak tanımayanlara Korsan lakabıyla yeniden tanıttı." denildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye sezon başında 15 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Mallorca'dan transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, 10 maçta 7 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.