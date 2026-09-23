İspanya, Fenerbahçeli yıldızı konuşuyor. "Korsan, kendisini tanıttı"

El Mundo Deportivo'nun değerlendirmesinde ise "Son yıllarda futbolumuza damga vuran büyük futbolculardan biri olan Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin zaferinde başrol oynadı. Muriqi, yeni takımında kendisini henüz tam olarak tanımayanlara Korsan lakabıyla yeniden tanıttı." denildi.