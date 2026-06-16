İspanya karşısında devleşen Vozinha gözyaşlarını tutamadı. Dedesi ve ninesi için ağlamış
16.06.2026 00:39
Dünya Kupası'nda İspanya'yı durduran Cape Verde'de (Yeşil Burun Adaları) gecenin kahramanı 40 yaşındaki Cape Verde kalecisi Vozinha oldu. Vozinho dakilar içinde milyonlarca takipçi kazandı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte takım arkadaşlarının sarıldığı tecrübeli kaleci, gözyaşlarına hakim olamadı. Avrupa şampiyonu İspanya’ya geçit vermeyen Vozinha, yaptığı kurtarışlarla Cape Verde’ye Dünya Kupası tarihindeki ilk maçında unutulmaz bir puan kazandırdı.
Cape Verde Teknik Direktörü Bubista, maçın ardından deneyimli kalecisinin yaşadığı duygu patlamasını “direncin gözyaşları” olarak nitelendirdi. Bubista, “Duygularına yenik düştü. Çok deneyimli bir oyuncu ve yıllar boyunca bu sahneye çıkabilmek için büyük mücadele verdi.” dedi.
TAKIMINI OYUNDA TUTTU
Dört yıl önce Katar’daki Dünya Kupası’na Kosta Rika’yı 7-0 yenerek başlayan İspanya’nın, turnuvaya ilk kez katılan Cape Verde karşısında benzer bir galibiyet alması bekleniyordu. Ancak Portekiz 2. Lig ekiplerinden Chaves’te forma giyen Vozinha, kariyerinin en büyük maçlarından birinde devleşti.
Cape Verde, maçın büyük bölümünü kendi yarı sahasında kabul etti. İspanya topa sahip oldu, baskı kurdu ancak Cape Verde savunmasını ve Vozinha’yı aşamadı. İlk yarının son bölümünde İspanya gole çok yaklaştı. Ferran Torres’in şutunda top direkten dönerken, Mikel Oyarzabal’ın tamamlamak istediği kafa vuruşunu Vozinha son anda kornere çeldi. Ardından Torres’in bir başka şutunu kontrol etti, Aymeric Laporte’un kafa vuruşunda ise topu direğin dibinden çıkardı.
Bu kurtarışlar yalnızca Cape Verde’yi oyunda tutmakla kalmadı, takımın inancını da büyüttü. Elemelerde de Cape Verde’nin değişilmez isimlerinden biri olan Vozinha, 10 maçta sadece 8 gol yemiş, 7 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.
''GURURLUYUZ''
İkinci yarıda İspanya baskısını artırdı. Teknik direktör Luis de la Fuente, sakatlıktan dönen Lamine Yamal’ı oyuna alarak hücumda hareketlilik yaratmaya çalıştı. Ancak Yamal’ın girişi de kilidi açmaya yetmedi. Cape Verde kalecisi, ceza sahasına gönderilen ortalarda ve kornerlerde güvenli müdahaleleriyle takımını ayakta tuttu
.Maçın sonlarına doğru Rodri ile yaşadığı temas sonrası kısa süreli sakatlık yaşayan Vozinha, oyuna devam etti ve kalan bölümde de İspanya’ya gol izni vermedi.Vozinha’nın performansı kısa sürede sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Maçtan önce Instagram’da 50 binin altında takipçisi olduğunu söyleyen Cape Verde kalecisinin takipçi sayısı, karşılaşmanın ardından birkaç saat içinde 2 milyonu aştı.
Tecrübeli kaleci, maçın ardından ülkesini temsil etmekten gurur duyduğunu söyledi. “Küçük bir ülkeden geliyoruz. Dünya Kupası’na katılmak bizim için çok zordu ama hocamızın planına sadık kaldık. Hayal gerçek oldu. Dünyanın en iyi takımlarından biri olan İspanya’ya karşı mücadele ettik. Çok mutluyuz ve gururluyuz” dedi.
Vozinha’nın gözyaşlarının arkasında kişisel bir hüzün de vardı. Kendisini büyüten büyükannesi ve büyükbabasının bu anı görememesinden dolayı ağladığını söyleyen kaleci, annesinin de vize ve maddi nedenlerle maça gelemediğini belirtti.
Dünya Kupası finallerine katılan nüfus bakımından en küçük ülkelerden biri olan Cape Verde için bu beraberlik tarihi bir başarıya dönüştü. Atlanta Stadı’ndaki Cape Verdeli taraftarlar maç sonunda takımlarını büyük coşkuyla alkışladı. En büyük tezahürat ise gecenin kahramanı Vozinha içindi.
İspanya için bu sonuç turnuvaya beklenmedik bir başlangıç anlamına gelirken, Cape Verde 0-0’lık beraberliği adeta kupa kazanmış gibi kutladı.