İspanya karşısında devleşen Vozinha gözyaşlarını tutamadı. Dedesi ve ninesi için ağlamış

İkinci yarıda İspanya baskısını artırdı. Teknik direktör Luis de la Fuente, sakatlıktan dönen Lamine Yamal’ı oyuna alarak hücumda hareketlilik yaratmaya çalıştı. Ancak Yamal’ın girişi de kilidi açmaya yetmedi. Cape Verde kalecisi, ceza sahasına gönderilen ortalarda ve kornerlerde güvenli müdahaleleriyle takımını ayakta tuttu

.Maçın sonlarına doğru Rodri ile yaşadığı temas sonrası kısa süreli sakatlık yaşayan Vozinha, oyuna devam etti ve kalan bölümde de İspanya’ya gol izni vermedi.Vozinha’nın performansı kısa sürede sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Maçtan önce Instagram’da 50 binin altında takipçisi olduğunu söyleyen Cape Verde kalecisinin takipçi sayısı, karşılaşmanın ardından birkaç saat içinde 2 milyonu aştı.

Tecrübeli kaleci, maçın ardından ülkesini temsil etmekten gurur duyduğunu söyledi. “Küçük bir ülkeden geliyoruz. Dünya Kupası’na katılmak bizim için çok zordu ama hocamızın planına sadık kaldık. Hayal gerçek oldu. Dünyanın en iyi takımlarından biri olan İspanya’ya karşı mücadele ettik. Çok mutluyuz ve gururluyuz” dedi.

Vozinha’nın gözyaşlarının arkasında kişisel bir hüzün de vardı. Kendisini büyüten büyükannesi ve büyükbabasının bu anı görememesinden dolayı ağladığını söyleyen kaleci, annesinin de vize ve maddi nedenlerle maça gelemediğini belirtti.