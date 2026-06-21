İspanya, Suudi Arabistan'ı farklı yendi

49. dakikada sağ taraftan Baena'nın kullandığı korner atışında, savunmanın uzaklaştıramadığı topa Cucurella gelişine sert vurdu. Kaleci Al Owais'ten seken top direğin yanındaki Al Tambakti'ye çarparak ağlara gitti: 4-0.

Son Avrupa şampiyonu İspanya, mental ve taktik olarak oyuna hiç ortak olamayan Suudi Arabistan'ı 4-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

İspanya, bu sonuçla puanını 4'e çıkardı. Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı. H Grubu'ndaki diğer mücadelede Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek.