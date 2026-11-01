İstanbul Maratonu eğlenceli anlara sahne oldu. Köprüde örgü ören bile vardı

Maratona gelen iki arkadaş Özge ve Melisa ise "Çok güzel geçiyor, iyi ki katılmışız bence. Dolmabahçe'ye kadar gitmek bizim için yeterli bir ölçü olur. Arkadaşım Melisa fizyoterapist, ben de ergoterapistim hem sanal medya hesaplarımıza videolar çekmek hem de kıtalararası bu organizasyona katılmak için geldik.

VAZGEÇTİ GERİ DÖNDÜ

Ailesi ve çocuklarıyla birlikte halk koşusuna başlayan fakat köprünün sonundan geri dönen bir baba ise, "Sistemi deldik, yapacak bir şey yok, yanlış yer, yanlış zaman, yanlış köprü" diye konuştu.