İşte kortların para basan raketleri... Zverev, Sinner, Rybakina ve diğerleri

ÖZEL ORGANİZASYON BAŞINA 2 MİLYON DOLAR

Listenin üçüncüsü Carlos Alcaraz'ın 4 milyon 360 bin dolarlık kazancı şaşırtıcı gelebilir. Ama İspanyol raketin 15 Nisan'da Barselona Açık'ta sağ el bileğinden sakatlanması 2 Grand Slam ve bir çok önemli turnuvayı kaçırmasına da yol açtı. Tam 4.5 ay sonra kortlara dönen Alcaraz, Tokyo'da şampiyon olarak rakiplerine de mesajı verdi.

Bu arada Forbes'a göre Alcaraz 38 milyon 600 bin dolar sponsorluk geliri ile bu alanda Sinner'ı da geçiyor. Ama toplam gelirde lider Sinner olsa da Alcaraz'ın popülaritesi o kadar yüksek ki katıldığı her bir özel organizasyondan tam 2 milyon dolar alıyor ve bu listeye dahil değil.

Listenin geri kalanı ve kazançları ise şöyle:

4. Flavio Cobolli: 4 milyon 260 bin dolar, 5. Ben Shelton: 3 milyon 630 bin dolar, 6. Arthur Fils: 3 milyon 410 bin dolar, 7. Alex de Minaur: 3 milyon 30 bin dolar, 8. Novak Djokovic : 3 milyon 30 bin dolar, 9. Taylor Fritz: 2 milyon 920 bin dolar, 10. Daniil Medvedev : 2 milyon 900 bin dolar.