İşte kortların para basan raketleri... Zverev, Sinner, Rybakina ve diğerleri
07.10.2026 17:41
Teniste 2026 sezonunun sonuna gelirken sporcuların sadece turnuvalardan elde ettikleri kazançlar sıralamasında erkeklerde Alexander Zverev, kadınlarda da Elena Rybakina liste başı.
Kortların kral ve kraliçeleri 2026 sezonunun son turnuvalarına hazırlanırken sadece turnuvalardan kazandıkları para ödüllerine göre 2026'nın en çok kazanan isimleri de listelendi.
ATP verilerine göre erkeklerde listebaşında Dünya 1 numarasının yeni sahibi olmayı bekleyen Alexander Zverev var.
Fransa Açık ve ABD Açık'ta şampiyon olan Alman raket saha içi ve kazandığı şampiyonluk ödülleri birlikte tam 14 milyon 700 bin dolar gelir elde etti. Onu takip eden isim ise sakatlığı sebebiyle sezonu erken kapatan ve önemli turnuvaları kaçıran Dünya 1 numarası Jannick Sinner. 47 maçta tam 44 galibiyet alan ve Wimbledon finalinde Zverev'i yenen Sinner 11 milyon 600 bin dolarla 2. sırada ama sponsorluklar baz alındığında tabloda korkunç bir değişim var. Sinner 35 milyon dolarlık sponsorluk geliriyle parmak ısırtırken Zverev kort dışında sadece 5 milyon dolarda kaldı.
ÖZEL ORGANİZASYON BAŞINA 2 MİLYON DOLAR
Listenin üçüncüsü Carlos Alcaraz'ın 4 milyon 360 bin dolarlık kazancı şaşırtıcı gelebilir. Ama İspanyol raketin 15 Nisan'da Barselona Açık'ta sağ el bileğinden sakatlanması 2 Grand Slam ve bir çok önemli turnuvayı kaçırmasına da yol açtı. Tam 4.5 ay sonra kortlara dönen Alcaraz, Tokyo'da şampiyon olarak rakiplerine de mesajı verdi.
Bu arada Forbes'a göre Alcaraz 38 milyon 600 bin dolar sponsorluk geliri ile bu alanda Sinner'ı da geçiyor. Ama toplam gelirde lider Sinner olsa da Alcaraz'ın popülaritesi o kadar yüksek ki katıldığı her bir özel organizasyondan tam 2 milyon dolar alıyor ve bu listeye dahil değil.
Listenin geri kalanı ve kazançları ise şöyle:
4. Flavio Cobolli: 4 milyon 260 bin dolar, 5. Ben Shelton: 3 milyon 630 bin dolar, 6. Arthur Fils: 3 milyon 410 bin dolar, 7. Alex de Minaur: 3 milyon 30 bin dolar, 8. Novak Djokovic: 3 milyon 30 bin dolar, 9. Taylor Fritz: 2 milyon 920 bin dolar, 10. Daniil Medvedev: 2 milyon 900 bin dolar.
KORTTA RYBAKİNA, SPONSORLARDA SABALENKA
Kadınlarda ise WTA 1 numarası Elena Rybakina maç geliri ve ödüllerde de 1 numarada. Avustralya Açık ve ABD Açık şampiyonlukları Elena Rybakina'yı 10 milyon 880 bin dolarlık kazancıyla liste başı yaptı. Bunun 5.5 milyon doları ABD Açık, 2 milyon 900 bin doları ise Avustralya'da.
Listede 2 numarada kortların sinirli şampiyonu Sabelenka var. Avustralya ve ABD Açık finallerinde Rybakina'ya kaybeden Belarus raket 8 milyon 48 bin dolarlık kazanç elde etti. Ancak sponsorluklarda Sabalenka 23 milyon dolarlık kazancı ile açık ara önde.
Wimbledon şampiyonu Linda Noskova da 7 milyon 490 bin dolarla listede 3. sırada.
COCO GAUFF'UN SÜPER PAZARLAMA BAŞARISI
Listede 4. sırada yer alan ABD'li tenisçi Coco Gauff'un kazancı 6 milyon 970 bin dolar. Ancak onun sırrı sponsorluk gelirlerinde.
Coco Gauff, küresel reklam pazarında Naomi Osaka ve Serena Williams'ın ardından tenisin en büyük ticari imparatorluklarından birini inşa etmiştir.
Forbes'un Ağustos 2026 raporuna göre, son 12 ayda 35.5 milyon dolar toplam kazanç elde eden 22 yaşındaki Amerikalı yıldız, bu gelirin tam 28 milyon dolarını saha dışı (sponsorluk, reklam, yatırımlar) faaliyetlerinden kazanmıştır.
Gauff, Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner ile birlikte tenis dünyasında sponsorluk geliri kort içi ödüllerini açık ara katlayan nadir "süper pazarlanabilir" atletlerdendir
İlk 10'daki diğer raketler ise şöyle:
5. Mirra Andreeva: 6.50 milyon dolar, 6. Jessica Pegula: 5.73 milyon dolar, 7. Karolina Muchova: 4.74 milyon dolar, 8. Marta Kostyuk: 4.27 milyon dolar, 9. Elina Svitolina: 4 milyon 230 bin dolar, 10. Iga Swiatek: 4 milyon 108 bin dolar.