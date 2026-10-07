İstifa sesleri sonrası Montella'nın geleceği belli oluyor
07.10.2026 09:03
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Montella'nın geleceği hakkında kararını verdiği iddia edildi.
Dünya Kupası'na erken veda eden ve Uluslar Ligi'nde 4 maçta da yenilen A Milli Takım'da hedefte İtalyan çalıştırıcı Montella var.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), tepkilerin odağındaki çalıştırıcıyla ilgili kararını verdiği öne sürüldü.
YOL AYRIMI
Milliyet'te yer alan habere göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Montella ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi. Son karar bu hafta yapılacak toplantı sonrası netleşecek.
2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Montella'ya 5 aylık maaşının tazminat olarak vereceği öne sürüldü.
Montella'nın yıllık 2 milyon 200 bin euro kazandığı belirtiliyordu.
Montella 3-1 mağlubiyetle biten iltalya maçı sonrası tribünler tarafından istifaya davet edilmişti.
"BEN ÇOK UMUTLUYUM"
Montella, İtalya maçı sonrasında açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Futbolcularımızı tebrik ederim. İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan! Duran toptan basit konsantrasyon hatası ile öne geçtiler. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik. Bu deneyimler, bu seviyede önemli. Bu seviyede ilk kez 4 maç üst üste yaptık. Avrupa Şampiyonası için bu deneyimleri kullanacağız tabii ki...”
"İLK KEZ BU SEVİYEDEYİZ"
"Taktiksel olarak çok iyi oynadık ama sonuç istediğimiz gibi değildi! Avrupa Şampiyonası için gerekenleri alacağız. Fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı, bu futbolcuların olmamasını hissettik. Seviye derken bazen yanlış anlaşılıyorum. Bu seviyede deneyim kazanmalıyız. Kendimizi tarttığımız ilk kez böyle bir seviye oldu tarihimizde... Eşit seviyede mücadele ettik ve geleceğe umutla bakıyoruz. 3 değişiklik yaptılar, piyasa değerleri 350-450 milyon euro! Takım olarak taktiksel anlamda çok iyi oynadık."
Milliler, Uluslar A Ligi 1. Grup'ta sırasıyla oynadığı diğer maçlarda Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 mağlup olmuştu.