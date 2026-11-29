İstifa tezahüratının ardından kararını açıkladı. Burak Yılmaz: "Gitmiyorum, çok kırıldım"
29.11.2026 16:19
Çorum FK'da teknik direktör Burak Yılmaz, Kocaelispor maçında gelen tepkilerin ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 13. haftasında Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Çorum Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Kocaelispor oldu.
Bu sonucun ardından Çorum FK, üst üste 3. yenilgisini alırken, maçta yaşananlar dikkat çekti.
İSTİFA TEZAHÜRATINA CEVAP
Çorum FK taraftarları, teknik direktör Burak Yılmaz'a istifa tezahüratında bulundu.
Yılmaz da gelen tepkiler üzerine tribüne dönerek "Tamam" işareti yaptı.
Yaşananların ardından genç çalıştırıcı, Çorum FK'daki görevine devam edeceğini açıkladı.
Yılmaz'ın sözleri şöyle:
"Bir teknik direktör olarak beni kendi yerinize koyarsanız, Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte 'Burak hoca istifa' diye bağırmak bir insanın tabii ki onurunu, gururunu kırar. Ben buraya beş maçlık, yedi maçlık, on maçlık gelmedim. Sayın başkanımız Savaş Balça'ya çok teşekkür ederim. Benim için çok değerli, aynı zamanda bir abi. Onun vizyonuyla ve kendi hedeflerimle buraya geldim. Ancak sanki birilerinin kuyusunu kazmışım gibi hareketler hiç yakışmadı, olmadı. Çok kırıldım. Kocaelispor taraftarlarına da helal olsun, böyle bir şey yaptılar. Düşmez kalkmaz bir Allah var, hep beraber göreceğiz. Ben buradayım, bir yere gitmiyorum."
"Bu takımı çok iyi yerlere getirebileceğime inanıyorum. Ben gitmiyorum, buradayım. Hayatımda hiçbir zaman vazgeçmedim."
"ÇOK KIRILDIM"
"Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte 'Burak Yılmaz istifa' diye bağırmak bir insanın onurunu, gururunu kırar. Ben başkanımızın vizyonu ve kendi hedeflerimle buraya geldim. Ama sanki birilerinin kuyusunu kazmışım gibi hareketler hiç yakışmadı.
41 yaşındaki teknik adam, Çorum FK'nın başında çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi alarak 1.29'luk puan ortalaması yakaladı.
Yılmaz, Çorum FK'daki görevine Uğur Uçar ile yolların ayrılmasının ardından 25 Eylül 2026 tarihinde gelmiş ve 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı.