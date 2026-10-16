Italiano. "Avrupa'da iyi işler yapacağız. Bunun için söz veriyorum."

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenerek 2'de 2 yapan Beşiktaş' ta teknik direktör Vincenzo Italiano "Hedefimiz ilk 8" dedi.

İtalyan hocanın basın toplantısındaki açıklamaları şöyle: "Gerçekten çok iyiydik. Çok önemli bir galibiyet. Çok mutluyum. Çok zor bir galibiyetti. Rakip de çok zorladı bizi, bizi zor duruma soktukları durumlar oldu ama hak ederek kazandık. Oh için de çok mutluyum. Harika performans gösterdi. Bütün takım harika performans gösterdi. Çok mutluyum.

HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUM

Avrupa Ligi'nde 2 maçta 2 galibiyet için çok mutluyum. Herkesi tebrik etmek gerekiyor. Herkesten çok mutluyum. Sıkışık takvimde oyuncuların kendilerini göstermeleri gerekiyordu ve gösterdiler. Az oynayan oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Ne kadar hazır olduklarını gösterdiler.

Yediğimiz gollerden konuşup negatif olmak istemiyorum. Oluyor bunlar. Şunu konuşmak istiyorum; çok iyi bir takıma karşı kazandık. Deplasmanlarda iyi değildik. Az oynayan 3 oyuncu ile sahadaydık. Fiziksel baskı yapan çok iyi bir takıma karşı oynadık. Trabzonspor deplasmanına gidiyoruz ve onlar da aynı şekilde oynuyor. Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum.

BURAYA KOLAY GELMEDİK

Bunu söylüyordum hep, buradaki tüm maçlar çok önemli. Avrupa'daki maçlar çok önemli. Hakkını vermemiz gerekiyor. Buraya gelmek için çok çalıştık. Çok zorlandık buraya gelirken. O yüzden en iyisini yapmamız gerekiyor. Gruplardan çıkmak için herşeyi yapacağız. İyi iş yaparsak son sekize kalırız ama 24'e kalmamız gerekiyor. Buraya gelmek için çok çalıştık. Avrupa'da iyi işler yapacağız. Bunun sözünü veriyorum.

Taraftarımız muhteşemdi. Onlara en iyisini vermeliyiz. Bugün neredeyse yarı yarıya olduğunu söyleyebilirim stadyumun. Bunun hakkını vermemiz gerekiyor! Onlara en iyisini göstermemiz gerekiyor. Her zaman arkamızdalar. Bizi çok destekliyorlar. Taraftarımıza yeniden teşekkür etmek istiyorum.

Orkun ayağında bir acı hissetti. Yere basarken zorlandı ve ben onu riske etmek istemedim. Dediğim gibi bu fikstürde herkese ihtiyacım var."