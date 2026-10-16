Italiano. "Avrupa'da iyi işler yapacağız. Bunun için söz veriyorum."
16.10.2026 01:25
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 3-2'lik Hoffenheim galibiyetinin ardından Avrupa Ligi'nde hedeflerinin ilk 8 olduğunu söyledi, "Bu taraftar için başarılı olmalıyız" dedi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenerek 2'de 2 yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano "Hedefimiz ilk 8" dedi.
İtalyan hocanın basın toplantısındaki açıklamaları şöyle: "Gerçekten çok iyiydik. Çok önemli bir galibiyet. Çok mutluyum. Çok zor bir galibiyetti. Rakip de çok zorladı bizi, bizi zor duruma soktukları durumlar oldu ama hak ederek kazandık. Oh için de çok mutluyum. Harika performans gösterdi. Bütün takım harika performans gösterdi. Çok mutluyum.
HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUM
Avrupa Ligi'nde 2 maçta 2 galibiyet için çok mutluyum. Herkesi tebrik etmek gerekiyor. Herkesten çok mutluyum. Sıkışık takvimde oyuncuların kendilerini göstermeleri gerekiyordu ve gösterdiler. Az oynayan oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Ne kadar hazır olduklarını gösterdiler.
Yediğimiz gollerden konuşup negatif olmak istemiyorum. Oluyor bunlar. Şunu konuşmak istiyorum; çok iyi bir takıma karşı kazandık. Deplasmanlarda iyi değildik. Az oynayan 3 oyuncu ile sahadaydık. Fiziksel baskı yapan çok iyi bir takıma karşı oynadık. Trabzonspor deplasmanına gidiyoruz ve onlar da aynı şekilde oynuyor. Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum.
BURAYA KOLAY GELMEDİK
Bunu söylüyordum hep, buradaki tüm maçlar çok önemli. Avrupa'daki maçlar çok önemli. Hakkını vermemiz gerekiyor. Buraya gelmek için çok çalıştık. Çok zorlandık buraya gelirken. O yüzden en iyisini yapmamız gerekiyor. Gruplardan çıkmak için herşeyi yapacağız. İyi iş yaparsak son sekize kalırız ama 24'e kalmamız gerekiyor. Buraya gelmek için çok çalıştık. Avrupa'da iyi işler yapacağız. Bunun sözünü veriyorum.
Taraftarımız muhteşemdi. Onlara en iyisini vermeliyiz. Bugün neredeyse yarı yarıya olduğunu söyleyebilirim stadyumun. Bunun hakkını vermemiz gerekiyor! Onlara en iyisini göstermemiz gerekiyor. Her zaman arkamızdalar. Bizi çok destekliyorlar. Taraftarımıza yeniden teşekkür etmek istiyorum.
Orkun ayağında bir acı hissetti. Yere basarken zorlandı ve ben onu riske etmek istemedim. Dediğim gibi bu fikstürde herkese ihtiyacım var."
MURİLLO: ATTIĞIMIZ GOLLER SAHADA YAPTIKLARIMIZIN SONUCU
Gol perdesini açan Amir Murillo, "Öncelikle bugün 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Bireysel olarak ve takım performansımız bütünleşti. Elimizden geleni yaptık ve attığımız goller de maç içerisinde yaptıklarımızın sonucu oldu" dedi.
ÇILGIN BİR MAÇTI
İki golle gecenin kahramanı olan Hyeon-Gyu Oh, "Bugün gerçekten çılgın bir maçtı! Deplasmanda olmamıza rağmen kendi sahamızda gibi hissettim. Taraftarımıza teşekkür ederim, onlara minnettarım.
Bugün rakibimiz çok agresifti. İlk 11'de başladım ve onlardan güçlü olmam gerekiyordu. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Hocam ve taraftar bana güvendiği sürece savaşacağım ve eşimden geleni yapacağım" diye konuştu.
"BAŞARILIYIM ÇÜNKÜ İYİ İNSANLARLA BERABERİM"
Beşiktaş'ta 7. asistini yapan Junior Olaitan: "Maça başladığımızda bizim için işler zordu, önde baskı yaptıkları için biraz zorlandık. Devre arasında konuştuk ve taktiksel birkaç değişiklik yaptık. Ardından da önemli bir galibiyet aldık. Mutluyuz ve böyle devam etmek istiyoruz.
Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar. Sürekli benimle konuşuyorlar, yardım ediyorlar. İyi insanların yanındayım. Bu şekilde performans geliyor. Avrupa'da bu şekilde devam etmek istiyoruz. Takım olarak birlikte devam edeceğiz."