UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'da ağırladığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, çok zor şartlara rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Italiano, "Gerçekten çok zor bir galibiyetti. Zaten hepiniz buraya nasıl geldiğimizi biliyorsunuz. Bin tane zorluk, problem yaşayarak geldiğimizi söyleyebilirim. Galibiyet gerçekten çok büyük, hak edilmiş bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. Rakip zordu, zemin de çok mükemmel değildi. Bizim bir planımız vardı. O planımız da yedekteki oyuncuların kalitesini göstererek, kullanarak maçı çevirmekti.

Çünkü oyuncularım oyuna çok istekli girdiler, büyük bir heyecanla girdiler ve rakibe zorluk çıkardı. O yüzden hepsini tebrik etmek istiyorum. Bu galibiyetle beraber 10 puan aldık, Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Dün gerçekten çok zor şartlarda buraya geldik. Çok geç geldik. Akşam yemeğine bile neredeyse gece oturduk. Bunları göz önüne aldığımızda maç aslında farklı bir şekilde bitebilirdi. Hatta penaltı da kaçırdık, direkten dönen topumuz var, şansa da girdik. O yüzden çok mutluyum." diye konuştu.