Italiano: Eksik kadroyla kazanmak bizim için çok önemli

Tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün dönüşüyle ilgili tarih vermekten kaçınan İtalyan teknik adam, "Orkun daha iyi. Dönüşü için kesin tarih veremem. Her geçen gün daha da iyi oluyor. Umarım en kısa sürede döner. Orkun'a çok ihtiyacımız var. Ona sahip olmamak güzel bir his değil. Cerny bugün tendona yakın bir bölgeden darbe aldı ama bence büyük bir sıkıntısı yok." dedi.

Italiano, Wilfred Ndidi'den hücuma katılmasını istediğini kaydederek, “Bunun üzerine çalıştığımızı söyleyebilirim. Beş kişi atağa çıkmak istedim. Kendisi ceza sahasına iyi şekilde giren, kafa vuruşları olan, koridorları iyi kullanan, son 20 metrede etkili ve zeki bir oyuncu. Ona bravo demek istiyorum. Bunları çalışmak için çok zamanımız olmadı. Bütün çocuklar beni sonuna kadar dinleyip anlamaya ve idmanda yaptıklarımızı sahada göstermeye çalışıyor. Hepsi çok iyi performans gösterdi. Ndidi de çok az idmanla bunu gösterdi” şeklinde konuştu.