Italiano: Kontrolü elden kaçırdık. Yaptığım değişiklikler doğruydu

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kasımpaşa beraberliğini konsantrasyon eksikliğine bağladı. Italiano, "Maalesef 2-0'dan verdik maçı. Bence sonradan oyun şiddetimiz. kalitemiz azaldı. Maçı bitirecek pozisyonlar da vardı ama konsantrasyon eksikliği yüzünden bunu yapamadık. Kontrolu elden kaçırdık. Rakibi de kutluyorum. Bunu artık çözmeliyiz" dedi.

Takımının deplasman performansına da değinen Italiano, "Önceki deplasmanlara göre galibiyete yakındık. Üç puanı eve götürebilirdik. Fenerbahçe'yi yendik. Demek ki deplasmanda kazanabiliyoruz. İç sahada mükemmele yakınız ama deplasmanda bu çizgiye gelemiyoruz. Bu sorunu çözmeliyiz çünkü bedeli ağır oluyor" diye konuştu.