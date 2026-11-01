Italiano: Kontrolü elden kaçırdık. Yaptığım değişiklikler doğruydu
01.11.2026 22:31
Kasımpaşa karşısında konsantrasyon eksikliği yüzünden puan kaybettiklerini söyleyen Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü Italiano, yaptığı oyuncu değişikliklerinin de doğru olduğunu savundu.
"ÖDEDİĞİMİZ BEDEL ÇOK AĞIR"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kasımpaşa beraberliğini konsantrasyon eksikliğine bağladı. Italiano, "Maalesef 2-0'dan verdik maçı. Bence sonradan oyun şiddetimiz. kalitemiz azaldı. Maçı bitirecek pozisyonlar da vardı ama konsantrasyon eksikliği yüzünden bunu yapamadık. Kontrolu elden kaçırdık. Rakibi de kutluyorum. Bunu artık çözmeliyiz" dedi.
Takımının deplasman performansına da değinen Italiano, "Önceki deplasmanlara göre galibiyete yakındık. Üç puanı eve götürebilirdik. Fenerbahçe'yi yendik. Demek ki deplasmanda kazanabiliyoruz. İç sahada mükemmele yakınız ama deplasmanda bu çizgiye gelemiyoruz. Bu sorunu çözmeliyiz çünkü bedeli ağır oluyor" diye konuştu.
"TROSSARD'I YORULDUĞU İÇİN OYUNDAN ALDIM"
Oyuncu değişiklikleriyle ilgili soruya Italiano, "O anda doğru karar gibi geldi. Bence değişiklikler doğruydu." diye cevap verdi.
Leandro Trossard'ı yorulduğu için oyundan aldığı bilgisini veren Italiano, "Arka tarafta ritmin düştüğünü hissettim. Sonra Rıdvan formunu yakaladı ve daha iyi oynamaya başladı. Trossard da yorulmuştu. Değişiklik hakkını beke harcamak istemedim. O yüzden Kassoum Ouattara'yı oyuna almadım. Trossard harika maç çıkardı. Çok net gol pozisyonu vardı. Yorulduğu için değişiklik yapmak istedim. Rakibi işin içine dahil ederseniz onlar da iç sahada reaksiyon gösterebilirdi ve öyle de oldu." ifadelerini kullandı.
OH'UN VLAHOVİC'E YARDIM EDECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"
Junior Olaitan'ı oyundan almasına da değinen tecrübeli teknik adam, "Olaitan'ı çıkardım. Zaten bütün maç boyunca ikinci forvet gibi oynadı. Oh'u almayı tercih ettim. Kendisi taze bir şekilde oyuna girip Vlahovic'e yardımcı olacağını düşündüm. Ndidi ve Salih'i çift 6 olarak kullanıp denge kurmak istedim. Oh'un ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, bize yardımcı olmasını istedik. Başakşehir maçını Oh aldı. Geçen haftaki gibi bir şey yapmak istedik ama aynı sonucu alamadık." diye konuştu.