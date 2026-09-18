Italiano, maç sonunda o ismi öne çıkardı. "Başrol olabilir"

"İlhan Fakılı her geçen gün gelişiyor, onu tebrik ediyorum. 'Bravo' diyorum. Böyle devam ederse, büyük bir başrol oyuncusuna dönüşebilir. Hücumda çok iyiydi, savunmaya da yardım etti. İlk günden beri kendini göstermeye çalışıyor. Onun adına çok mutluyum."