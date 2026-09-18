Italiano, maç sonunda o ismi öne çıkardı. "Başrol olabilir"
18.09.2026 00:44
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Marsilya maçı sonrası konuştu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk hafta maçında Marsilya'yı ağırladı.
Siyah-beyazlılar, rakibini 4-1 mağlup etti ve Avrupa'da sezona 3 puanla başladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM"
"Avrupa Ligi'ne çok iyi başladık. Taraftarın önünde kazanmayı çok istiyorduk. Oyuncular harika bir iş çıkardı, ilk yarının son 10 dakikası hariç. Taraftarlara teşekkür ederim. Onlara bu güzel şovu gösterdiğimiz için çok mutluyuz."
"BAŞROL OYUNCUSU OLABİLİR"
"İlhan Fakılı her geçen gün gelişiyor, onu tebrik ediyorum. 'Bravo' diyorum. Böyle devam ederse, büyük bir başrol oyuncusuna dönüşebilir. Hücumda çok iyiydi, savunmaya da yardım etti. İlk günden beri kendini göstermeye çalışıyor. Onun adına çok mutluyum."