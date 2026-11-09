Italiano'dan Galatasaray yorumu. "Milli aradan sonra ligin en iyi takımı ile oynayacağız"

Puan kaybettikleri son iki maçla ilgili de konuşan Italiano, "Her maç birbirinden farklı. Kasımpaşa'nın iyi bir formu vardı. Üst üste kazanarak gelmişlerdi. Rakibi iyi limitleyen bir takımdı. O gün iyi iş çıkardılar. Celtic maçında 70 dakika iyi oynadığımızı düşünüyorum. O maçta daha fazlasını yapabilirdik. Bugün Trossard ve Vlahovic'in kalitesine ihtiyacımız vardı. Arka taraf da iyi iş çıkardı. Herkes elinden geleni yaptı. Her maç birbirinden farklı olduğu için bunların idmanları da farklı oluyor. En iyi şekilde işimizi yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçta üç golün pasını veren Leandro Trossard'la ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, siyah-beyazlı oyuncunun orta sahada kendisi için yeni bir çözüm olduğunu aktararak, "Trossard​​​​​​​'ı tebrik etmek istiyorum. Orta sahada harika bir iş çıkarttı. Milli aradan geldikten sonra onunla tekrar bu konular üzerinde çalışmak istiyorum. Çünkü bize merkezde büyük yardım sağlıyor. Bize iyi bir opsiyon, bir çözüm sundu. Kendisi zaten çok tecrübeli, iyi bir oyuncu. Onunla daha da çalışmak istiyorum bu konuda." değerlendirmesinde bulundu.