Italiano'dan galibiyet formülü

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ve Salih Özcan, soruları yanıtladı.



Alman ekibi karşısında galip gelmek istediklerini vurgulayan Italiano, "Çok farklı iki ligden bahsediyoruz. Avrupa farklı bir şey, Süper Lig bambaşka bir şey. İkisinin de hikayesi farklı, ikisinde de her şey farklı oluyor. Tabii ki de buradaki puanlar da farklı oluyor. Ligde başka bir yerdeyiz, burada başka bir yerdeyiz. Aynı şekilde rakibimiz için de geçerli. Onlar da iç saha faktörünü kullanacak ve puanları almak isteyeceklerdir." diye konuştu.

Hedeflerini lig aşamasında üst tura yükselmek olarak belirleyen 48 yaşındaki teknik direktör, "İyi bir takıma karşı oynayacağız ama bizim şu andaki en büyük önceliğimiz Avrupa'da lig aşamasından çıkmak. İlk 8 olur ya da 24 olur, bu çok fark etmez. Ama bizim şu andaki en büyük odağımız lig aşamasından çıkmak." ifadelerini kullandı.