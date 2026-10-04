İtalya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım ilk 3 puan için sahada
04.10.2026 10:16
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda zorlu İtalya ile kozlarını paylaşacak. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı deplasmanda İtalya ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Gruplarda oynadığı 3 maçında hepsinde mağlup olan milli takım, İtalya karşısında mutlak galibiyet arayacak. Peki, İtalya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.
İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda, saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
MÜCADELEYİ MARCİNİAK YÖNETECEK
Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.
Grubun diğer maçında Fransa ile Belçika, Paris'te saat 21.45'te karşılaşacak.
MİLLİ TAKIM'DA HEDEF İLK ÜÇ PUAN
A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçını kaybeden ve puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekip, mağlubiyet serisine son vermek için İtalya deplasmanına çıkacak.
Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 ve deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilirken deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.
Milliler, grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak.
ARDA VE BARIŞ CEZALI
Ay-yıldızlı ekibin önemli isimleri Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, kart cezaları nedeniyle İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.
Arda ve Barış, Belçika maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.
MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 29 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Salih Özcan (Beşiktaş), Emirhan İlkhan (Torino)
Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe).