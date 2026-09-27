İtalya'da Arda Güler endişesi. "Ciddi bir tehdit"

Sandro Tonali'nin sözleri ise şu şekilde:

"Futbol bugün gerçekten çok zor. Dünya Kupası'na katılamamak bizi negatif etkiledi. Belçika da çok iyi bir takımdı ve maç bizim için çok zor geçti. Daha fazla varlık göstermemiz gerekiyor, bunun için de daha fazla zamana ihtiyacımız var. Bu süreçte öğrendiğimiz şeyler var. Pozitif olmayı öğrenmemiz lazım. Bu formayı taşımak kolay değil. Geçmişi unutup yarınki Türkiye maçına odaklanmayı düşünüyoruz."