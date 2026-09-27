İtalya'da Arda Güler endişesi. "Ciddi bir tehdit"
27.09.2026 19:32
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini ve orta saha oyuncusu Sandro Tonali, maç öncesi konuştu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda, saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak.
Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak.
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ile orta saha oyuncusu Sandro Tonali, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Roberto Mancini şöyle konuştu:
10 OYUNCU NEDEN GELMEDİ?
"10 oyuncuyu bırakmak baştan verdiğimiz bir karardı. Herkesi götürmenin bir faydası yok. Taktik olarak da yarın fazla bir değişiklik olmayacak. Bastoni'nin geri dönüşü bizi mutlu ediyor. Yarın olacak mı sorusuna ise bakacağız."
"TÜRKİYE VE MONTELLA ÇOK İYİ"
"Türkiye çok iyi bir takım. Montella da çok iyi ve çok iyi oyuncuları var. Nasıl oynayacağımızı yarın göreceğiz."
"BU FORMAYI TAŞIMAK KOLAY DEĞİL"
Sandro Tonali'nin sözleri ise şu şekilde:
"Futbol bugün gerçekten çok zor. Dünya Kupası'na katılamamak bizi negatif etkiledi. Belçika da çok iyi bir takımdı ve maç bizim için çok zor geçti. Daha fazla varlık göstermemiz gerekiyor, bunun için de daha fazla zamana ihtiyacımız var. Bu süreçte öğrendiğimiz şeyler var. Pozitif olmayı öğrenmemiz lazım. Bu formayı taşımak kolay değil. Geçmişi unutup yarınki Türkiye maçına odaklanmayı düşünüyoruz."
"ARDA GÜLER CİDDİ BİR TEHDİT OLABİLİR"
"Arda Güler inanılmaz başarılı ve teknik becerisi en üst seviyede olan çok kaliteli bir futbolcu. Sahada kesinlikle önlemini almamız gereken bir isim, bizim açımızdan ciddi bir tehdit oluşturabilir."
TRANSFER CEVABI
Soru: "İleride Süper Lig'de sizi görebilir miyiz?"
Sandro Tonali: "Her sene ne olacağını bilemezsiniz. Geleceğimde Türkiye'ye gelmeyi hiç düşünmedim. Çok fazla oyuncu burada oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığımızda da çok zorlandık. Geleceğim için bu lig hakkında açıkçası bir şey düşünmedim."