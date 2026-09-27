İtalya'da Türkiye maçı öncesi sürpriz. 10 futbolcu kadroya alınmadı

İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İtalya Milli Takımı'nın yarın Bursa'da oynayacağı karşılaşma için Türkiye’ye yol çıktığı belirtilirken teknik direktör Roberto Mancini'nin, Paris'te Fransa (2 Ekim) ve Bologna'da Türkiye (5 Ekim) ile oynanacak maçları düşünerek bazı oyuncuları dinlendirme kararı aldığı ifade edildi.