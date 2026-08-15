Jeff Bezos Liverpool’a ortak oluyor: Anlaşma imzalandı

Anlaşmada 1892 Holdings'in gelecekte kulüpteki payını artırmasına imkan tanıyan bir seçenek de bulunuyor. Bu durum, FSG'nin ileride çoğunluk hissesini satmaya karar vermesi halinde konsorsiyumu potansiyel alıcılardan biri haline getirebilir. Ancak şu aşamada çoğunluk hissesinin gelecekte satılacağına ilişkin bir taahhüt bulunmuyor.

FSG 2010'DA 300 MİLYON STERLİNE ALMIŞTI

Fenway Sports Group, Liverpool'u 2010 yılında yaklaşık 300 milyon sterlin karşılığında satın almıştı. Yeni anlaşmada kulübe biçilen 5 milyar sterlinin üzerindeki değer, Liverpool'un FSG döneminde mali açıdan ulaştığı büyüklüğü de ortaya koyuyor.

Liverpool, 2024-25 mali yılında 703 milyon sterlinle tarihinin en yüksek gelirini elde etti. Kulüp aynı dönemde Deloitte Football Money League'de Premier Lig kulüpleri arasında en üst sırada yer aldı. Liverpool'un ticari geliri 323 milyon, yayın geliri 264 milyon, maç günü geliri ise 116 milyon sterline ulaştı.

FSG daha önce de Liverpool'daki azınlık hisselerinden bir bölümünü spor yatırım şirketi Dynasty Equity'ye satmıştı.