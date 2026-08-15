Jeff Bezos Liverpool’a ortak oluyor: Anlaşma imzalandı
15.08.2026 01:04
Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group, kulübün azınlık hissesinin Jeff Bezos'un da yatırımcıları arasında yer aldığı 1892 Holdings konsorsiyumuna satılması için anlaşmaya vardı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da önemli bir ortaklık değişikliği yaşanıyor.
Kulübün sahibi Fenway Sports Group (FSG), Liverpool'daki azınlık hissesinin 1892 Holdings adlı yatırımcı grubuna satılması konusunda kesin anlaşmaya varıldığını açıkladı.
FSG resmi açıklamasında satılacak hissenin oranını duyurmadı. Ancak anlaşma hakkında bilgi sahibi bir kaynak Reuters'a, söz konusu payın kulübün yaklaşık üçte birine karşılık geldiğini söyledi. İngiliz basınında işlemin 1,5 milyar sterlinin üzerinde olduğu ve Liverpool'a 5 milyar sterlinin üzerinde değer biçtiği belirtiliyor.
1892 Holdings'in başında İngiliz-Hint iş insanı Amit Bhatia bulunuyor.
Konsorsiyumda Bhatia ve Mittal Family Trusts'ın yanı sıra Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un baş yatırımcısı olduğu K5 Sports fonu ile Facebook'un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin ve eşi Elaine Saverin'in aile yatırım şirketi EE Capital yer alıyor.
Bezos doğrudan Liverpool yönetim kuruluna girmeyecek. K5 Sports'un kurucusu Bryan Baum ile Elaine Saverin'in genişletilecek yönetim kurulunda yer alması bekleniyor.
Amit Bhatia ise düzenleyici kurumların onayının ardından Liverpool'un başkan yardımcılığı görevine getirilecek. Bhatia, geçen aya kadar 18 yıl boyunca Queens Park Rangers'ta yönetici ve ortak olarak görev yapmıştı.
Anlaşmaya rağmen Liverpool'un kontrolü el değiştirmeyecek.
FSG, kulüpte çoğunluk hissesini ve operasyonel kontrolü elinde tutmaya devam edecek. İşlemin tamamlanması, gerekli düzenleyici kurum onaylarının alınmasına bağlı olacak.
FSG Başkanı Mike Gordon, yatırımcı grubunun Liverpool'un uzun vadeli yaklaşımıyla benzer bir anlayışa sahip olduğunu belirterek, konsorsiyumun iş dünyası, teknoloji ve yatırım alanlarındaki deneyiminin kulübün mevcut yapısını güçlendireceğini söyledi.
Bhatia da Liverpool'a yatırım yapmayı “büyük bir ayrıcalık” olarak nitelendirdi ve kulübün uzun vadeli başarısına destek vermek istediklerini belirtti.
Anlaşmada 1892 Holdings'in gelecekte kulüpteki payını artırmasına imkan tanıyan bir seçenek de bulunuyor. Bu durum, FSG'nin ileride çoğunluk hissesini satmaya karar vermesi halinde konsorsiyumu potansiyel alıcılardan biri haline getirebilir. Ancak şu aşamada çoğunluk hissesinin gelecekte satılacağına ilişkin bir taahhüt bulunmuyor.
FSG 2010'DA 300 MİLYON STERLİNE ALMIŞTI
Fenway Sports Group, Liverpool'u 2010 yılında yaklaşık 300 milyon sterlin karşılığında satın almıştı. Yeni anlaşmada kulübe biçilen 5 milyar sterlinin üzerindeki değer, Liverpool'un FSG döneminde mali açıdan ulaştığı büyüklüğü de ortaya koyuyor.
Liverpool, 2024-25 mali yılında 703 milyon sterlinle tarihinin en yüksek gelirini elde etti. Kulüp aynı dönemde Deloitte Football Money League'de Premier Lig kulüpleri arasında en üst sırada yer aldı. Liverpool'un ticari geliri 323 milyon, yayın geliri 264 milyon, maç günü geliri ise 116 milyon sterline ulaştı.
FSG daha önce de Liverpool'daki azınlık hisselerinden bir bölümünü spor yatırım şirketi Dynasty Equity'ye satmıştı.