Jhon Duran için çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı. "Zaten zenginim, koşmaya gerek yok"
06.10.2026 12:56
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran için sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken bir itiraf yapıldı.
Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Fred ile yollar ayrılmıştı.
Brezilyalı futbolcu, ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer olmuştu.
Brezilya'daki Charla Podcast programına konuk olan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe günlerinden dikkat çeken bir itirafta bulundu.
"ZATEN ZENGİNİM, KOŞMAYA GEREK YOK"
Kendisine sorulan "En çılgın futbolcu kimdi?" sorusunu yanıtlayan Fred, şöyle dedi:
"Jhon Duran... Hiçbir şey umrunda değildi. Ona "Hadi antrenman yapalım, koşalım" dediğimde bana "Ben zaten zenginim, koşmaya gerek yok" diyerek sağlık departmanına gidip kaytarırdı."
"NE KADAR ÇOK, O KADAR İYİ"
Duran'ın Fenerbahçe'den ayrılık sürecine dair de konuşan Fred, "Aston Villa'dan Al-Nassr'a olağanüstü bir sözleşmeyle transfer oldu. Kolombiya'nın yarısını satın almıştır. Zenit'e transfer olduğunda ona "Daha fazla para kazanacaksın" dedim. O da bana "Abi ne kadar çok, o kadar iyi" diye cevap verdi." sözlerini sarf etti.
"ANTRENMANA ÇIKMAYI TAMAMEN BIRAKMIŞTI"
Fred, Duran'ın antrenmanlardaki durumuna ilişkin ise "Fenerbahçe'deki ilk döneminde antrenmanlara katılıyordu ancak ilerleyen süreçte tavrı değişti. Başlarda en azından idmana geliyordu ancak sonra tamamen bıraktı. Şimdi sanırım çocuğu olacak, umarım biraz sakinleşmiş ve durulmuştur." şeklinde konuştu.