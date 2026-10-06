Jhon Duran için çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı. "Zaten zenginim, koşmaya gerek yok"

Duran'ın Fenerbahçe'den ayrılık sürecine dair de konuşan Fred, "Aston Villa'dan Al-Nassr'a olağanüstü bir sözleşmeyle transfer oldu. Kolombiya'nın yarısını satın almıştır. Zenit'e transfer olduğunda ona "Daha fazla para kazanacaksın" dedim. O da bana "Abi ne kadar çok, o kadar iyi" diye cevap verdi." sözlerini sarf etti.