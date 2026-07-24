Jhon Duran, ilk maçında şov yaptı. Yeni takımında 2 dakika yetti
24.07.2026 22:14
Son Güncelleme: 24.07.2026 22:30
Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de oynayan Jhon Duran, yeni takımındaki ilk maçında adından söz ettirdi.
Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Jhon Duran, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya kiralık olarak imza atmıştı.
Kolombiyalı futbolcu, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.
Benfica, Estadio da Luz'da Belenenses ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip, müsabakadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Anisio, 38. dakikada penaltıdan Ivanovic, 45 ve 55. dakikalarda Prestianni ile 54. dakikada Jhon Duran kaydetti.
2 DAKİKADA 1 GOL - 1 ASİST
Mücadeleye ikinci yarıda dahil olan Jhon Duran, 2 dakikada 1 gol - 1 asist yaparak yıldızlaştı.
İlk olarak 54. dakikada rakip fileleri sarsan golcü oyuncu, 1 dakika sonra Prestianni'nin golünde asisti yapan isim oldu.
Duran'ın bu performansı, kısa süre içinde sosyal medyada çokça konuşuldu.