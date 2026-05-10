Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket. Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası yaptı
10.05.2026 11:05
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası dikkat çeken bir harekete imza attı.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam etti ve şampiyonluk düğümü çözüldü.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti ve üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından şampiyonluk sonrası üst üste paylaşımlar yapıldı.
DURAN'DAN KIZDIRAN HAREKET
Fenerbahçe'nin devre arasında yollarını ayırdığı Jhon Duran, Galatasaray'ın Instagram'dan paylaştığı şampiyonluk gönderisini beğendi.
Fenerbahçeli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek, bu olay sonrası Duran'ı takip etmeyi bıraktı.
Bu hareket sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, Kolombiyalı futbolcuya tepki gösterdi.
FENERBAHÇE'DEN NEDEN GÖNDERİLDİ?
Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, ilk yarının tamamlanmasının ardından takımdan gönderilmişti.
SARAN: "BÜKREŞ'E GİTMEK İSTEMEDİ"
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, Kolombiyalı futbolcunun ayrılığıyla ilgili "Sidiki Cherif, hocamızın istediği bir yapıda oyuncu. Mücadeleci bir oyuncu. Jhon Duran ile iyi olurlar diye düşündük. Duran, çok yetenekli ama ben oyuncunun sadece yeteneğine bakmam. Takımdaki uyumuna bakarım. Duran, benim transfer edeceğim bir oyuncu değildi. Onunla başta konuştum. Çok kritik goller de attı. Yine de maalesef bir uyum sorunu vardı. Duran ile devam edecek olsaydık, takıma ihanet ederdik. Kendini takımın önünde görüyordu. En son 'Bükreş'e gitmeyeceğim.' demesi bardağı taşıran son damla oldu." ifadelerini kullanmıştı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe ile 21 resmi maçta boy gösteren hücum oyuncusu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.
Duran, sarı-lacivertlilerle 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.