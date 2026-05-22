Jorge Jesus, İsmail Kartal, Sörtloth, Leao | Hakan Safi, canlı yayında açıkladı

Soru: "Golcümüz, kalecimiz, stoperimiz, hocamız kim? Fenerbahçe kongre üyesi 6-7 Haziran'da bilecek mi?"

- Hakan Safi: "Bilecek. Oyuncularla pazarlık yapıyoruz. Kafamda bir bütçe var, söylemeyeyim. Ben Fenerbahçe ismine yakışır oyuncu getireceğim, ne pahasına olursa olsun. Ne gerekiyorsa getireceğim. Parasına da sonra bakacağız. Ben ve arkadaşlarım burada, Fenerbahçe'nin para sorunu yok. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyaç var. 12 yıl oldu, 13 olmayacak. Fenerbahçe ile ilgili başka planlarım, hayallerim var. Fenerbahçe en büyük olsun diye bu işe talip oldum. Fenerbahçe çok büyüktür."