Jorge Jesus'tan Ronaldo'ya açık davet. "İsterse milli takıma geri dönebilir."

İSTERSE MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNER

Jorge Jesus , Ronaldo'nun istemesi halinde Portekiz'in Kasım ayındaki sonraki maçlarından önce kendisiyle konuşacağını belirtti.

Jesus, "Eğer isterse, tıpkı bu kamptan önce yaptığımız gibi, bu kamptan önce de konuşmuştuk, bir sonraki kamptan önce de konuşabiliriz. Ancak buna karar verecek olan kişi Cris'tir" dedi ve şöyle devam etti:

“İkimiz aramızda böyle konuşmuştuk. Ona 'Sana ihtiyacım var' dedim. İlk çağrımdı, 'Sana ihtiyacım var, oyna ya da oynama, bana yakın olmana ihtiyacım var' dedim. Ve şimdi de aynı şeyi söylüyorum.”