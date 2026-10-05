Jorge Jesus'tan Ronaldo'ya açık davet. "İsterse milli takıma geri dönebilir."
05.10.2026 12:13
Son Güncelleme: 05.10.2026 12:16
Uluslar Ligi'nde çeyrek finali garantileyen Portekiz'in teknik direktörü Jorge Jesus, "Onunla konuşmaya hazırım. Ama bu tamamen Cristiano Ronaldo'ya bağlı" dedi.
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Norveç'i 2-1 yenerek Uluslar Ligi'nde çeyrek finali garantiledikleri maçtan sonra Cristiano Ronaldo hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Jesus, Ronaldo'nun Suudi Arabistan kulübüne atıfta bulunarak, "Benim için Cris, bir sonraki aday kadro döneminde eğer Al-Nassr'da oynuyorsa, çağrılabilecek bir oyuncu olacaktır" dedi.
İSTERSE MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNER
Jorge Jesus, Ronaldo'nun istemesi halinde Portekiz'in Kasım ayındaki sonraki maçlarından önce kendisiyle konuşacağını belirtti.
Jesus, "Eğer isterse, tıpkı bu kamptan önce yaptığımız gibi, bu kamptan önce de konuşmuştuk, bir sonraki kamptan önce de konuşabiliriz. Ancak buna karar verecek olan kişi Cris'tir" dedi ve şöyle devam etti:
“İkimiz aramızda böyle konuşmuştuk. Ona 'Sana ihtiyacım var' dedim. İlk çağrımdı, 'Sana ihtiyacım var, oyna ya da oynama, bana yakın olmana ihtiyacım var' dedim. Ve şimdi de aynı şeyi söylüyorum.”
RONALDO MASKELİ TARAFTARLAR TRİBÜNDEYDİ
Ronaldo, Jesus tarafından kadro seçimi konusunda yaşanan bir anlaşmazlığın ardından 30 Eylül Çarşamba günü milli takım kampından ayrılmış ve uluslararası geleceğini belirsizliğe itmişti.
Son Norveç maçında da tribünlerde bir çok Portekizli futbolsever Ronaldo maskeleri takmıştı.
Portekiz, 14 Kasım'da bir sonraki uluslararası maçında Danimarka'yı konuk edecek ve ardından 17 Kasım'da Galler deplasmanında Uluslar Ligi grubunu tamamlayacak.