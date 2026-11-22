Mücadeleyi değerlendiren Mourinho, "Zor bir maç olacağını biliyordum ama bu kadar zor değil! Celta Vigo çok iyi bir takım ve milli takıma pek fazla oyuncusu gitmedi. Onlar bu maça 2 hafta boyunca hazırlandılar. Bizim oyuncularımız ise dünyanın dört bir yanına dağılmıştı ve 12 saat uçuş yapan oyuncular vardı." dedi.

Milli maç aralarının futbolcuları zorladığını söyleyen Portekizli çalıştırıcı, "Milli ara sonrası bu dönem çok zor. Neler olduğuna bir bakın, Bayern Münih'te Harry Kane sakatlandı, PSG'de Doue'ye neler olduğuna bir bakın. Oyuncular sınırlarını zorluyor!" sözlerini sarf etti.