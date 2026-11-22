Jose Mourinho, Arda Güler'i işaret ederek büyük resme çıkıştı. "Tükendiler"
22.11.2026 12:16
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Celta Vigo maçının ardından Arda Güler ile ilgili konuştu.
Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında Celta Vigo'yu ağırladı.
Eflatun-beyazlılar, Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"MİLLİ ARA ZORLUYOR"
Mücadeleyi değerlendiren Mourinho, "Zor bir maç olacağını biliyordum ama bu kadar zor değil! Celta Vigo çok iyi bir takım ve milli takıma pek fazla oyuncusu gitmedi. Onlar bu maça 2 hafta boyunca hazırlandılar. Bizim oyuncularımız ise dünyanın dört bir yanına dağılmıştı ve 12 saat uçuş yapan oyuncular vardı." dedi.
Milli maç aralarının futbolcuları zorladığını söyleyen Portekizli çalıştırıcı, "Milli ara sonrası bu dönem çok zor. Neler olduğuna bir bakın, Bayern Münih'te Harry Kane sakatlandı, PSG'de Doue'ye neler olduğuna bir bakın. Oyuncular sınırlarını zorluyor!" sözlerini sarf etti.
"ARDA VE BELLINGHAM TÜKENMİŞTİ"
Arda Güler ve Bellingham'ın durumuna değinen deneyimli teknik adam, "Bazı oyuncularımızın fiziksel olarak en iyi seviyede olmadıklarını fark ettim. Ayrıca bazı oyuncularımızın her şeyini ortaya koyduğunu gördüm. Devam edebilmek için sonuna kadar çabaladılar. Arda Güler ve Bellingham, maç sonunda tamamen tükenmişti! Tükenmiş durumdalar." şeklinde konuştu.
DÜNYA FUTBOLUNDA NELER OLDU?
Futbolda liglere verilen milli arada ülkelerini temsil etmek için uzun yolculuklar yapan futbolcular için sakatlık neredeyse kaçınılmaz oldu.
Milli ara dönüşü Paris Saint-Germain'in yıldızlarından Desire Doue, Ligue 1'de oynanan Nice maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Fransız basınının haberine göre sağ diz ön çapraz bağında yırtık şüphesi görülen Doue, aylarca sahadan uzak kalacak.
Bayern Münih'te ise takımın golcüsü Harry Kane ciddi bir sakatlık yaşadı.
Teknik direktör Vincent Kompany, ayak bileğinde bağ kopması tespit edilen Harry Kane’in birkaç ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Sportif direktör Max Eberl de Harry Kane'in, yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalacağını söyledi.