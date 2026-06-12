Jose Mourinho, Galatasaray'ın gözdesini kaptı. Dev transferde geri sayım
12.06.2026 12:10
La Liga devi Real Madrid'de Jose Mourinho dönemi özel bir transferle başlıyor.
İspanya La Liga devi Real Madrid'de kulüp tarihinin en hareketli günleri yaşanıyor.
Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesi ve teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzalamasının ardından gözler transfere çevrilmişti.
BERNARDO SILVA İLE ANLAŞMAYA VARILDI
Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız, Real Madrid ile her konuda anlaşmaya vardı.
SÖZLEŞMESİ
Haberin devamında Real Madrid'in 36 saat içinde transferi bitirdiği ve iki artı bir yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı.
MOURINHO ÇOK İSTEDİ
Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Bernardo Silva için oldukça ısrarcı olduğu ve dünyaca ünlü yıldızın da teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Manchester City formasıyla 53 resmi maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.