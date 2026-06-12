Jose Mourinho, Galatasaray'ın gözdesini kaptı. Dev transferde geri sayım

12.06.2026 12:10

NTV - Haber Merkezi

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La Liga devi Real Madrid'de Jose Mourinho dönemi özel bir transferle başlıyor.

Jose Mourinho, Galatasaray'ın gözdesini kaptı. Dev transferde geri sayım
NTV

İspanya La Liga devi Real Madrid'de kulüp tarihinin en hareketli günleri yaşanıyor.

 

Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesi ve teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzalamasının ardından gözler transfere çevrilmişti.

BERNARDO SILVA İLE ANLAŞMAYA VARILDI 1
Reuters

BERNARDO SILVA İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu.

 

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız, Real Madrid ile her konuda anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMESİ 2
Reuters

SÖZLEŞMESİ

Haberin devamında Real Madrid'in 36 saat içinde transferi bitirdiği ve iki artı bir yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı.

MOURINHO ÇOK İSTEDİ 3
Reuters

MOURINHO ÇOK İSTEDİ

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Bernardo Silva için oldukça ısrarcı olduğu ve dünyaca ünlü yıldızın da teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI 4
Reuters

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City formasıyla 53 resmi maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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