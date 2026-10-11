Jose Mourinho yine yapacağını yaptı. Maç sonunda ortalığı birbirine katan hareket

Portekizli çalıştırıcı, hakemin kararını protesto etmek amacıyla basın toplantısına katılmadı.

Marca'ya göre deneyimli teknik adam çevresine "Konuşmayacağım çünkü Sevilla ve Barcelona maçlarında takımın başında olmak istiyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının, Jose Mourinho'yu 40 dakikayı aşkın bir süre boyunca beklediği ancak tecrübeli hocanın kararının sonradan ortaya çıktığı aktarıldı.