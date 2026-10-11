Jose Mourinho yine yapacağını yaptı. Maç sonunda ortalığı birbirine katan hareket
11.10.2026 08:43
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Villarreal'i mağlup ettikleri maçın ardından olay yaratan bir harekete imza attı.
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid ile Villarreal karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 62. dakikada Yan Diomande kaydetti.
Real Madrid'de 71. dakikada ağları sarsan Vinicius Junior'un golü VAR kontrolü sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Brezilyalı futbolcu, sevindiği golünün iptal edilmesinin ardından faulü nedeniyle direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakemin kırmızı kart kararına epey öfkelendi ve maç sonunda dikkat çeken bir harekete imza attı.
NEDENİNİ AÇIKLADI
Portekizli çalıştırıcı, hakemin kararını protesto etmek amacıyla basın toplantısına katılmadı.
Marca'ya göre deneyimli teknik adam çevresine "Konuşmayacağım çünkü Sevilla ve Barcelona maçlarında takımın başında olmak istiyorum." dedi.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının, Jose Mourinho'yu 40 dakikayı aşkın bir süre boyunca beklediği ancak tecrübeli hocanın kararının sonradan ortaya çıktığı aktarıldı.