Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı. Real Madrid'de bambaşka bir dönem

Jose Mourinho'nun sisteminin temel parçalarından biri olduğu vurgulanan Arda Güler için "El Clasico'da sadece belirleyici olmakla kalmadı aynı zamanda maçın herhangi bir aşamasında ne kadar etkili olabileceğine dair güçlü bir mesaj verdi. Arda Güler'in bu sezonki performansı muhteşemdi. Aslında Mbappe'nin durdurulamaz performansının ardından Real Madrid'in en etkili ikinci hücum oyuncusu oldu." sözleri kullanıldı.

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.