Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı. Real Madrid'de bambaşka bir dönem
29.10.2026 12:58
İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için dikkat çeken bir haber yazıldı.
İspanya La Liga'nın 10. haftasında deplasmanda Barcelona'yı 2-1 yenerek zirve yarışını alevlendiren Real Madrid'de kadro yapılanması devam ediyor.
El Clasico'ya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, iyi performansının yanı sıra galibiyet golünde savunmanın kilidini açan pası atmasıyla büyük beğeni toplamıştı.
Son dönemde artan formuyla İspanyol basınında adından sıkça söz ettiren Güler için teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği karar ortaya çıktı.
Marca'nın haberine göre Arda Güler, Barcelona karşısındaki performansıyla Portekizli çalıştırıcının dokunulmazları arasına adını yazdırdı.
Genç yıldızın Federico Valverde, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi skor olarak rahatlamayan maçlarda oyundan çıkmasının beklenmediği belirtildi.
Jose Mourinho'nun sisteminin temel parçalarından biri olduğu vurgulanan Arda Güler için "El Clasico'da sadece belirleyici olmakla kalmadı aynı zamanda maçın herhangi bir aşamasında ne kadar etkili olabileceğine dair güçlü bir mesaj verdi. Arda Güler'in bu sezonki performansı muhteşemdi. Aslında Mbappe'nin durdurulamaz performansının ardından Real Madrid'in en etkili ikinci hücum oyuncusu oldu." sözleri kullanıldı.
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
ARDA GÜLER'İN KARİYERİ
Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, 2019'un şubat ayında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu.
Sarı-lacivertlilerin alt yaş kategorilerinde bir süre top koşturan Güler, 2021 yılında A Takım'a yükseldi.
Gösterdiği performansla beğeni toplayan ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Arda Güler, 2023'ün yaz transfer döneminde 20 artı 10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e imza attı.
Arda Güler, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 51 maçta 9 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.