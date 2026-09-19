Jose Mourinho'dan dev maç öncesi Fenerbahçe ve derbi açıklaması. "Hiç başlamayalım"

Süper Lig'deki derbi günleri için de konuşan Mourinho, "Bir derbi maçından bir hafta önce sokakta yürürken birinin size 'Juve'yi mahvedeceğiz' veya benzeri şeyler söylemediği bir vakit yok. Kendinizi izole edersiniz ve dış dünyayla hiçbir bağlantınız olmaz. Beni en çok şaşırtan ve en beklenmedik olan Milan-Inter maçıydı. Çünkü orada çok fazla olmasa da biraz nefret olduğunu düşünüyordum ve iyi bir ilişkileri olduğunu görünce şaşırdım. Nefret kuzeyde biraz daha yaygın. Sokakta farklı formalar giyen bir kadın ve bir adam gördüm ya da bir baba ve bir çocuk. Portekiz'de bu imkansız. Bir de Türkiye'de... Hiç başlamayalım bile." sözlerini sarf etti.