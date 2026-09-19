Jose Mourinho'dan dev maç öncesi Fenerbahçe ve derbi açıklaması. "Hiç başlamayalım"
19.09.2026 18:15
Son Güncelleme: 19.09.2026 18:35
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Atletico Madrid derbisi öncesinde Süper Lig'le ilgili konuştu.
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Metropolitano'da oynanacak müsabaka, TSİ 17.15'te başlayacak.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, dev karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"BAZILARI ÇABUCAK ANLAR"
Mücadelenin önemine değinen Portekizli çalıştırıcı, "Derbilerin her zaman daha fazlası vardır. Derbiler tarih, kültür, taraftarların, oyuncuların, antrenörlerin tutkusudur ve bazıları bunun ne anlama geldiğini çabucak anlar. Ancak en nihayetinde bu, üç puanlık bir maç." dedi.
"HİÇ BAŞLAMAYALIM BİLE"
Süper Lig'deki derbi günleri için de konuşan Mourinho, "Bir derbi maçından bir hafta önce sokakta yürürken birinin size 'Juve'yi mahvedeceğiz' veya benzeri şeyler söylemediği bir vakit yok. Kendinizi izole edersiniz ve dış dünyayla hiçbir bağlantınız olmaz. Beni en çok şaşırtan ve en beklenmedik olan Milan-Inter maçıydı. Çünkü orada çok fazla olmasa da biraz nefret olduğunu düşünüyordum ve iyi bir ilişkileri olduğunu görünce şaşırdım. Nefret kuzeyde biraz daha yaygın. Sokakta farklı formalar giyen bir kadın ve bir adam gördüm ya da bir baba ve bir çocuk. Portekiz'de bu imkansız. Bir de Türkiye'de... Hiç başlamayalım bile." sözlerini sarf etti.