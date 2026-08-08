Juventus-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Juve-Inter maçı hangi kanalda ve Türkiye'de yayınlanacak mı?

Juventus ile Inter hazırlık kampı çerçevesinde Avustralya'nın Perth kentindeki Optus Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Serie A'nın iki güçlü takımı, yeni sezon öncesindeki son ciddi sınavlarından birine çıkıyor. Her iki takımın teknik adamı yeni transferlerin uyumu ve takımlarının fiziksel durumunu test ediyor.