Juventus-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Juve-Inter maçı hangi kanalda ve Türkiye'de yayınlanacak mı?
08.08.2026 14:36
Juventus-Inter yeni sezon öncesinde hazırlık maçıda karşı karşıya geliyor. İtalyanların iki dev kulübünü karşı karşıya getiren Juventus-Inter maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Juventus-Inter maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?
Juventus ile Inter hazırlık kampı çerçevesinde Avustralya'nın Perth kentindeki Optus Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Serie A'nın iki güçlü takımı, yeni sezon öncesindeki son ciddi sınavlarından birine çıkıyor. Her iki takımın teknik adamı yeni transferlerin uyumu ve takımlarının fiziksel durumunu test ediyor.
INTER'DE HAKAN, JUVENTUS'TA KENAN SAHADA
İki İtalyan devinin hazırlık mücadelesinde sahada iki Türk futbolcu bulunuyor. Juventus'ta Kenan Yıldız maça ilk 11'de başlarken, Inter'de ise Hakan Çalhanoğlu as kadroda kendine yer buldu. Milli futbolcu Zeki Çelik ise Juventus'ta yedekler arasında yer alıyor.
JUVENTUS-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Juventus-Inter hazırlık maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşma yalnızca Juventus'un internet sitesi ve dijital platformunda canlı olarak takip edilebiliyor.