Kadro dışı bırakılmıştı, veda edecek. Beşiktaş, Necip Uysal kararını açıkladı
15.08.2026 19:20
Beşiktaş'ta geçen sezon kadro dışı bırakılan Necip Uysal'ın veda maçına çıkacağı duyuruldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turuna adını yazdıran Beşiktaş, Süper Lig'de sezonu 16 Ağustos'ta açacak.
Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.30'da Eyüpspor'u konuk edecek.
NECİP UYSAL'A VEDA TÖRENİ
Beşiktaş, karşılaşma öncesinde Necip Uysal için veda töreni düzenleneceğini açıkladı.
Kulüpten yayımlanan bildiri şu şekilde:
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
"22 yıl önce küçük bir çocuk olarak attığın adım, bugün Beşiktaş tarihine altın harflerle yazıldı. Altyapımızdan yetişen, armamızı Avrupa’da en çok terleten, tarihimizin en çok forma giyenlerinden ve en uzun süre kaptanlığımızı yapan Beşiktaş’ın çocuğu Necip…
10 kupayla taçlanan bu devasa sadakat ve vefa hikayesi için sonsuz teşekkürler!
Beşiktaş’ın çocuğu Necip Uysal, Beşiktaş’ına ve futbola veda ediyor, büyük Beşiktaş ailesi de yarın Eyüpspor maçı öncesi görkemli bir şekilde ona veda ediyor.
Necip Uysal’ın veda töreni yarın saat 21.00’de başladığı yerde, yeşil sahalarda olacaktır."
NECİP UYSAL'IN KARİYERİ
Beşiktaş altyapısında yetişen ve 2009 yılında A Takım'a yükselen Necip Uysal, kariyerinde çıktığı 466 maçta 6 gol - 19 asistlik bir performans sergiledi.
Uysal, siyah-beyazlı formayla 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.