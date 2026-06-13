Kahin hayvanlar Dünya Kupası mesaisine başladı. İlk tercihi yaptılar

Bayrakların olduğu yemek kutularını yuvasına götüren Walter'ın son tercihi Almanya oldu.



Ülke bayraklarının yerleştirildiği 2 top ve beraberlik topu arasında Almanya'yı tercih eden Tarak isimli fil, topu ezerek Panzerlerin farklı galibiyetini işaret etti. Orangutan Walter da aynı tercihi yaptı.