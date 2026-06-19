Kalacak mı gidecek mi denilen Icardi için Galatasaraylı yıldızdan olay paylaşım. Tek kelimeyle noktaladı
19.06.2026 14:04
Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi için dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Süper Lig'de üst üste dördüncü, tarihinde ise 26. kez şampiyon olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona eren ve takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Mauro Icardi'nin durumu merak konusu olmuştu.
TORREIRA PAYLAŞTI
İstanbul'dan ayrılan ve ülkesi Arjantin'de bulunan yıldız golcünün takım arkadaşı Lucas Torreira'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"KALIYOR"
Uruguaylı futbolcu, Icardi ile birlikte fotoğrafını paylaştı ve "Kalıyor" notunu düşerek sarı-kırmızı kalp bıraktı.
Torreira'nın bu paylaşımı kısa süre içinde Galatasaraylı taraftarlar tarafından en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 47 resmi maçta boy gösteren 33 yaşındaki futbolcu, 16 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.