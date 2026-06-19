Kalacak mı gidecek mi denilen Icardi için Galatasaraylı yıldızdan olay paylaşım. Tek kelimeyle noktaladı

Uruguaylı futbolcu, Icardi ile birlikte fotoğrafını paylaştı ve "Kalıyor" notunu düşerek sarı-kırmızı kalp bıraktı.

Torreira'nın bu paylaşımı kısa süre içinde Galatasaraylı taraftarlar tarafından en çok konuşulanlar arasında yer aldı.