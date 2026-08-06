Kaldırım taşlarıyla vurdular. Ünlü futbolcu dövülerek öldürüldü

Uganda Futbol Federasyonu (FUFA) da 2021 Afrika Uluslar Kupası eleme kampanyasında milli takım forması giyen Owori'yi övgü dolu sözlerle andı.

SC Villa kaptanı ve Uganda Milli Takımı oyuncusu David Owori'nin zamansız vefatından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten FUFA tarafından yapılan açıklamada, "David sadece bir futbolcu değildi. Hem bir liderdi hem de bir nesil için ilham kaynağıydı. SC Villa'nın kaptanı olarak cesaret, alçakgönüllülük ve tutkuyla liderlik etti. Uganda Cranes formasıyla ise bir ulusun umutlarını taşıdı." denildi.

"FUFA Yürütme Kurulu, Delegeler, Üyeler, Sekreterya Personeli ve tüm futbol camiası adına, Owori'nin kaybından dolayı SC Villa'ya, ailesine, takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve tüm Ugandalılara en derin taziyelerimizi iletiyoruz." diyen Federasyon, "Bir evladımızı, bir liderimizi ve bir yıldızımızı kaybettik. Sahada ve saha dışında yaydığı ışık asla unutulmayacak." diyerek anma konuşmasını sonlandırdı.

Uganda parlamentosu Çarşamba günü Owori için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Orta saha oyuncusu, 2023'te ikinci kez katıldığı SC Villa'nın 20 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu. Kariyerinin önceki dönemlerinde SC Villa'nın yanı sıra Proline FC, İspanyol ekibi Velez CF ve İsveç takımı Utiskitens BK'da kariyerini sürdürmüştü.