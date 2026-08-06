Kaldırım taşlarıyla vurdular. Ünlü futbolcu dövülerek öldürüldü
06.08.2026 16:58
Son Güncelleme: 06.08.2026 16:59
Uganda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu David Owori, evinin önünde kaldırım taşlarıyla dövülerek öldürüldü. Futbolcunun yaşamını yitirmesi, ülkesinde büyük bir üzüntü ile karşılandı.
"BİR OYUNCUDAN DAHA FAZLASINI KAYBETTİK"
Uganda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu David Owori, bir grup haydut tarafından pusuya düşürülüp dövüldükten sonra 27 yaşında hayatını kaybetti. Owori, vahşi bir saldırı sonucu bilincini kaybettikten sonra hastaneye kaldırılmasının ardından Çarşamba günü yaşamını yitirdi.
Mirror gazetesinin haberine göre polis, ölümcül saldırıda Owori'nin eşyalarının çalınması girişimine direndiğini, görgü tanıklarının ise saldırganların Sports Club Villa kaptanına kaldırım taşlarıyla vurduğunu gördüklerini söyledi. SC Villa sözcüsü, Owori'nin Uganda'nın Kampala banliyösünde, Makindye'deki evinin hemen dışında hedef alındığını belirtti.
Yapılan açıklamada, "Oyuncu, evine yaklaşırken haydutlar tarafından pusuya düşürüldü ve hayati tehlike arz eden yaralar aldıktan sonra acil olarak sağlık merkezine kaldırıldı," diye bildirildi.
David Owori'nin kulübü SC Villa, kaptanlarının vefatının ardından kalplerinin kırık olduğunu belirten kısa bir taziye mesajı yayınladı.
“SC Villa, sevgili kaptanımız David Owori'nin vahşi bir saldırı sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyuyor. Bir oyuncudan daha fazlasını kaybettik; bir lideri, bir kardeşi ve bir dostu kaybettik. En derin dualarımız ailesiyle birlikte. Huzur içinde uyu, Kaptan.”
"BİR ULUSUN UMUTLARINI TAŞIDI"
Uganda Futbol Federasyonu (FUFA) da 2021 Afrika Uluslar Kupası eleme kampanyasında milli takım forması giyen Owori'yi övgü dolu sözlerle andı.
SC Villa kaptanı ve Uganda Milli Takımı oyuncusu David Owori'nin zamansız vefatından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten FUFA tarafından yapılan açıklamada, "David sadece bir futbolcu değildi. Hem bir liderdi hem de bir nesil için ilham kaynağıydı. SC Villa'nın kaptanı olarak cesaret, alçakgönüllülük ve tutkuyla liderlik etti. Uganda Cranes formasıyla ise bir ulusun umutlarını taşıdı." denildi.
"FUFA Yürütme Kurulu, Delegeler, Üyeler, Sekreterya Personeli ve tüm futbol camiası adına, Owori'nin kaybından dolayı SC Villa'ya, ailesine, takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve tüm Ugandalılara en derin taziyelerimizi iletiyoruz." diyen Federasyon, "Bir evladımızı, bir liderimizi ve bir yıldızımızı kaybettik. Sahada ve saha dışında yaydığı ışık asla unutulmayacak." diyerek anma konuşmasını sonlandırdı.
Uganda parlamentosu Çarşamba günü Owori için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Orta saha oyuncusu, 2023'te ikinci kez katıldığı SC Villa'nın 20 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu. Kariyerinin önceki dönemlerinde SC Villa'nın yanı sıra Proline FC, İspanyol ekibi Velez CF ve İsveç takımı Utiskitens BK'da kariyerini sürdürmüştü.