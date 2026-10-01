Kampı terk etmişti, Cristiano Ronaldo krizi alevlenerek büyüyor. "Kıskanç, aşağılayıcı ve cahiller"

Teknik direktör Jorge Jesus'un UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 yendikleri maçta süre vermediği Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitmişti.

Jesus, oynayacakları Danimarka maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, bu karşılaşmada da Ronaldo'yu tercih etmeyeceğini kendisine ilettiğini açıklamıştı.

Tecrübeli teknik adam, basın toplantısında, son üç saha antrenmanında yer almayan Ronaldo ile yaptığı görüşme hakkında, "Cristiano'ya Norveç ve Danimarka maçlarında oynamayacağını söyledim. Eğer ona 30 dakika ihtiyacım olursa oyuna girer, olmazsa girmez. Hiçbir oyuncu kararımı değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Hiçbir başkan da. Asla." ifadelerini kullanmıştı.