Kampı terk etmişti, Cristiano Ronaldo krizi alevlenerek büyüyor. "Kıskanç, aşağılayıcı ve cahiller"
01.10.2026 16:49
Son Güncelleme: 01.10.2026 17:08
Portekiz Milli Takımı'nın kampını terk eden Cristiano Ronaldo'ya ailesi destek çıktı.
Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampını terk ettiğini açıklamıştı.
Portekizli yıldızın ablası Elma Aveiro, yaşanan krizde kardeşine destek çıktı.
Elma Aveiro, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Cristiano Ronaldo daha fazla saygıyı, Portekiz Milli Takımı daha iyi bir yapıyı ve Portekiz gazeteciliği daha fazla yetkinlik ile daha az spekülasyonu hak ediyor." sözlerini kullandı.
"KISKANÇ, AŞAĞILAYICI VE CAHİL"
Aveiro şöyle devam etti:
"Portekizlilere gelince... Hiçbir konuda en iyisine sahip olmayı hak etmiyorlar. Kıskanç, aşağılayıcı ve cahiliz. Futbolda Ronaldo'dan önce her zaman olduğumuz gibi sıradanlığa geri dönmeyi hak ediyoruz. Her şey için teşekkürler Ronaldo. Sen daha fazlasını hak ediyordun. Söylenecek her şey söylendi."
NE OLMUŞTU?
Ronaldo, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısının ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşme sonrasında kampptan ayrılma kararı aldım." ifadelerini kullanmıştı.
Zamanı geldiğinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunacağını vurgulayan 41 yaşındaki futbolcu, "Her zaman büyük bir bağlılık duyduğum milli takımdan ayrılmamın ardındaki gerçekleri, zamanı geldiğinde Portekiz halkına açıklayacağım. Şimdi Portekiz'e ve tüm takım arkadaşlarıma başarılar dileme zamanı." şeklinde görüş belirtmişti.
Teknik direktör Jorge Jesus'un UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 yendikleri maçta süre vermediği Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitmişti.
Jesus, oynayacakları Danimarka maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, bu karşılaşmada da Ronaldo'yu tercih etmeyeceğini kendisine ilettiğini açıklamıştı.
Tecrübeli teknik adam, basın toplantısında, son üç saha antrenmanında yer almayan Ronaldo ile yaptığı görüşme hakkında, "Cristiano'ya Norveç ve Danimarka maçlarında oynamayacağını söyledim. Eğer ona 30 dakika ihtiyacım olursa oyuna girer, olmazsa girmez. Hiçbir oyuncu kararımı değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Hiçbir başkan da. Asla." ifadelerini kullanmıştı.