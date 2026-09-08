Kara bulutlar dağıldı, maç sonu başkan aradı. Yabancı hoca derken bambaşka senaryo

Çimşir, Gençlerbirliği maçında bu sezon ilk gollerini atan Onuachu'nun sakatlığının ciddi olmadığını belirterek, şunları söylemişti:

“Herkesle konuşmaya çalıştım. Sadece Onuachu özelinde değil. Ancak bazen santrforlar gol baskısına girebilir. Bugün de söyledim ona. Rahmetli Özkan hocanın bir sözü vardır. Santrfor pozisyona giriyorsa korkmayın diye. O da giriyordu, atamıyordu. Bir gün atacaktı, bugün attı. Ciddi anlamda geçen sene de bu takıma katkı verdiğini düşünüyorum. Bizim önemli oyuncularımızdan biri. Böyle bir silahımız var. Özellikle kenardan gelecek ortalarla buluşturduğumuzda daha da çok gol yapabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir süreç. Birbirimizi tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak, biz onları tanıyacağız. Bizim işimiz bu. Bahane, mazeret üretmeden çalışarak adım adım yukarıya doğru çıkacağız.”