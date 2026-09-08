Kara bulutlar dağıldı, maç sonu başkan aradı. Yabancı hoca derken bambaşka senaryo
08.09.2026 10:52
Trabzonspor'un 5-0 kazandığı maç sonrası başkanın yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı.
MAÇ BİTER BİTMEZ TELEFON
Süper Lig'in üçüncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı Gençlerbirliği maçında moral bularak çıkışa geçti.
5-0'lık maçın ardından kara bulutlar dağılmış, Onuachu haftalar süren suskunluğunu iki gol atarak bozmuştu.
Bu maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Hüseyin Çimşir'i aradı.
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor Başkanı Doğan, 5-0'lık galibiyetin ardından Çimşir'i telefonla bizzat aradı ve tebrik etti.
Konyaspor maçında da takımın başında sahaya çıkacak olacak Çimşir'in bu maçtaki performansa göre Galatasaray derbisinde de teknik direktör olarak devam etme beklentisi oluştu.
Takımın performansı, teknik direktör arayışındaki yönetimin elini rahatlatırken, yeni teknik direktör arayışında aceleci davranılmayacağı öğrenildi.
İLK DÖNEMİNDEKİ İLK MAÇINA DA FARKLI GALİBİYETLE BAŞLAMIŞTI
Çimşir, Trabzonspor'da görev yaptığı 2019-2020 sezonundaki ilk lig maçında farklı galibiyet görmüştü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine göreve getirilen Çimşir ile ligin 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 6-0'lık sonuçla mağlup etmişti.
Karadeniz ekibi, bu sonuçla 121 hafta sonra en farklı galibiyetini almıştı.
"BİRBİRİMİZİ TANIYACAĞIZ"
Çimşir, Gençlerbirliği maçında bu sezon ilk gollerini atan Onuachu'nun sakatlığının ciddi olmadığını belirterek, şunları söylemişti:
“Herkesle konuşmaya çalıştım. Sadece Onuachu özelinde değil. Ancak bazen santrforlar gol baskısına girebilir. Bugün de söyledim ona. Rahmetli Özkan hocanın bir sözü vardır. Santrfor pozisyona giriyorsa korkmayın diye. O da giriyordu, atamıyordu. Bir gün atacaktı, bugün attı. Ciddi anlamda geçen sene de bu takıma katkı verdiğini düşünüyorum. Bizim önemli oyuncularımızdan biri. Böyle bir silahımız var. Özellikle kenardan gelecek ortalarla buluşturduğumuzda daha da çok gol yapabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir süreç. Birbirimizi tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak, biz onları tanıyacağız. Bizim işimiz bu. Bahane, mazeret üretmeden çalışarak adım adım yukarıya doğru çıkacağız.”