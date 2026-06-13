Karabük'ten Dünya Kupası'na. Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakibinde tanıdık isim
13.06.2026 11:44
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi Avustralya Milli Takımı'nın başında yolu Türkiye'den geçen tanıdık bir isim var.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası D Grubu ilk maçında karşılaşacağı Avustralya Milli Takımı'nın hocası Tony Popovic daha önce Türkiye'de çalışmıştı.
2017 yılında Karabükspor'u çalıştıran Popovic'ten maça saatler kala iddialı bir Türkiye açıklaması geldi.
Popovic, "Türkiye’ye karşı nerede avantajlı olduğumuzu biliyoruz, bunu şimdi söylemeyeyim." dedi.
Popovic sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'de çok iyi genç yetenekler var. Dünyanın iyi kulüplerinde oynuyorlar. Montella ile önemli başarılar elde ettiler. Oluşturdukları şey oldukça güçlü, Türkiye önümüzdeki 4 ila 8 sene boyunca etkili olacak çok kuvvetli bir ekip oluşturuyor"
KARABÜK KARNESİ
Karabükspor'un başında 11 maça çıkan Popovic, 0.82'lik puan ortalaması elde etmişti.
Popovic, Türkiye Kupası ve Süper Lig maçları olmak üzere çıktığı müsabakalarda sadece iki kez galip gelebilmişti.
MİLLİ TAKIM KARNESİ
52 yaşındaki Avustralya teknik direktör ülkesiyle 2024 yılında sözleşme imzalamıştı.
Popovic, milli takımda çıktığı 18 maçta ise 1.89'luk ortalama almıştı.
Avustralya-Türkiye maçı yarın saat 07.00'da Kanada'nın BC Place Stadyumu'nda oynanacak.