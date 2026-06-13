Karabük'ten Dünya Kupası'na. Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakibinde tanıdık isim

Popovic, "Türkiye’ye karşı nerede avantajlı olduğumuzu biliyoruz, bunu şimdi söylemeyeyim." dedi.

Popovic sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de çok iyi genç yetenekler var. Dünyanın iyi kulüplerinde oynuyorlar. Montella ile önemli başarılar elde ettiler. Oluşturdukları şey oldukça güçlü, Türkiye önümüzdeki 4 ila 8 sene boyunca etkili olacak çok kuvvetli bir ekip oluşturuyor"