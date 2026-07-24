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Karagümrük'ün hocasıydı, milli takımın başına geçti. İtalya'da büyük sürpriz

24.07.2026 17:19

NTV - Haber Merkezi

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2026 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Karagümrük'ün hocasıydı, milli takımın başına geçti. İtalya'da büyük sürpriz
Resmi Kurum

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edemeyen İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollar ayrılmıştı.

 

Bosna Hersek'e elenerek turnuvayı kaçıran İtalya, ülke futbolunda yeni bir yapılanmaya gitme kararı almıştı.

GUARDIOLA KABUL ETMEDİ 1
Reuters

GUARDIOLA KABUL ETMEDİ

Gattuso ile yolların ayrılmasının ardından federasyon, Manchester City'den ayrılan Pep Guardiola ile görüşmelere başlamıştı.

 

Sky Sports'ta yer alan habere göre Guardiola, İtalya'nın teklifini kabul etmedi.

 

İspanyol çalıştırıcının teklifi reddetmesiyle birlikte dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

PIRLO İLE ANLAŞMAYA VARILDI 2
DHA

PIRLO İLE ANLAŞMAYA VARILDI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için Andrea Pirlo ile anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMESİ 3
Anadolu Ajansı

SÖZLEŞMESİ

Haberin devamında Pirlo ile 2030 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

KARGÜMRÜK PERFORMANSI 4
Resmi Kurum

KARGÜMRÜK PERFORMANSI

İtalyan teknik adam, 2022/23 sezonunda Fatih Karagümrük'ün başında yer almıştı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul ekibinin başında çıktığı 34 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi alarak 1.29'luk puan ortalaması tutturmuştu.

 

Pirlo, şu anda Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi United FC'nin başında yer alıyor.

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