Kariyerini sonlandırmak için 21 gole ihtiyacı var. "Bu bir takıntı değil"

Ronaldo sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bazı kanalların bana saldırmaktan hoşlandığını çok iyi biliyorum. Ama bu işe yaramayacak. Portekiz halkı beni istemezse bugünden itibaren ayrılabilirim. Benim için hiçbir sorun yok. Hatta başkan bile söylese gidebilirim.”