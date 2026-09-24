Kariyerini sonlandırmak için 21 gole ihtiyacı var. "Bu bir takıntı değil"
24.09.2026 08:31
Cristiano Ronaldo, Portekiz'le bir kez daha Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
"BU BİR TAKINTI DEĞİL"
Cristiano Ronaldo, kariyerinin sonuna yaklaşırken final hedeflerini de belirledi.
Portekiz'in Galler ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi konuşan yıldız golcü, futbolculuğunun son döneminde başarmak istediklerine değindi.
Ronaldo, "Hedefim Portekiz ile Uluslar Ligi'ni kazanmak ve bininci golümü atmak. Biliyorum ki bu hedefe ulaşacağım, ama bu bir takıntı değil. Bu kilometretaşına gerçekten ulaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
"KEŞKE BİLEBİLSEM"
41 yaşındaki futbolcu, kariyerini ne zaman sonlandıracağına dair soruları da yanıtladı.
Ronaldo, "Keşke bilebilsem, fakat bunun cevabını ben de bilmiyorum. Ama bu benim son sezonum olabilir. Son maçıma çıkmadan önce bundan hepinizin haberi olacaktır." diye konuştu.
21 GOL GEREKLİ
Kariyerinde 979 kez gol sevinci yaşayan Ronaldo ile 1000 gol hedefi arasında sadece 21 gol var.
Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz, 2026-2027 sezonunun açılışını yeni teknik direktörüyle yapacak.
CORC Jesus yönetimindeki Portekiz,, A Ligi 4. Grup ilk maçında Galler'i saat 21.45'te ağırlayacak.
"BUGÜNDEN İTİBAREN AYRILABİLİRİM"
Ronaldo sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bazı kanalların bana saldırmaktan hoşlandığını çok iyi biliyorum. Ama bu işe yaramayacak. Portekiz halkı beni istemezse bugünden itibaren ayrılabilirim. Benim için hiçbir sorun yok. Hatta başkan bile söylese gidebilirim.”