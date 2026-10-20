Kartal: Çok üzgünüz ama Galatasaray'ı yener taraftarımızla barışırız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 2-0 öne geçtikleri maçta ortaya çıkan sonuç sebebiyle üzgün olduklarını söyledi.

Mücadeleye çok iyi başlayıp 2-0 üstünlüğü yakaladıklarının altını çizen ancak oyunun kalanında taraftarları hayal kırıklığına uğrattıklarını belirten Kartal, "Onları üzdüğümüz için biz daha çok üzgünüz. Sonuçta bu Şampiyonlar Ligi maçı. Bu akşam oyuncularım çok iyi mücadele etti. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Fiziksel özellikleri çok yüksek bir rakip. İkinci yarıda bulduğumuz net pozisyonları değerlendiremedik. Rakibe her ne kadar az pozisyon versek de maç 2-2 bitti. Bu istemediğimiz bir şeydi." ifadelerini kullandı.