Kartal: Slavia Prag'a göre 3 farklı kurgu hazırladım. Kazanmak istiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, rakibe karşı 3 farklı kurguyla sahaya çıkıp kazanmak istediklerini belirtti.

Müsabakaya hazırlanmak için çok fazla antrenman şanslarının olmadığını söyleyen Kartal, toplantının ardından yapılacak idmanda futbolcularına rakip hakkında bilgi vereceğini ifade etti ve şöyle devam etti:

“Analizlerle, toplantılarla rakibin neler yapabileceğini anlatıp göstereceğiz. Rakipten bansetmemiz gerekirse, fiziğe dayalı futbol oynuyorlar. Adam adama oynayan bir rakip. Nasıl oynarlarsa oynasınlar, elimizdeki en dinamik oyuncularla hareket edeceğiz. Rakibe karşı 3 farklı kurgumuz var ve bunları devreye sokarak yarınki maça en iyi şekilde çıkmayı planlıyoruz. Evimizde oynayacağız, taraftarlarımıza çok güveniyoruz. Elimizden geleni yapacağız.”