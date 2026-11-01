Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş zirve takibini sürdürüyor
01.11.2026 11:43
Son Güncelleme: 01.11.2026 11:52
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Saat 19.00'da başlayacak olan maç Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Geride kalan 9 maçta 6 galibiyet 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek zirve ile olan puan farkını 4'e düşürmek istiyor. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 18 puanla 4. sırada girdi.
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.
BEŞİKTAŞ'TA ORKUN VE MİRETTİ EKSİK
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin Kasımpaşa müsabakasında kadroda olması beklenmiyor.
3 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu, kart ceza sınırında yer alıyor.
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Gençlerbirliği ile oynanacak maçta cezalı olacak.
Öte yandan sakatlığı süren ve mücadelede forma giymesi beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü de kart ceza sınırında bulunuyor.
BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA KARŞISINDA ZORLANIYOR
Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi.
Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde lacivert-beyazlılara 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Siyah-beyazlı ekip, 2024-2025 sezonunda ise sahasında 3-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Tarafların geçen sezon oynadığı müsabakalarda da Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kalırken, evinde 2-1 galip geldi.