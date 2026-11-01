Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş zirve takibini sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Geride kalan 9 maçta 6 galibiyet 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek zirve ile olan puan farkını 4'e düşürmek istiyor. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?