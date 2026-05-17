Kasımpaşa-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyon Galatasaray bu sezonki son maçına çıkıyor
17.05.2026 16:33
Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında bu akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak. Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Kasımpaşa karşısında formalite maçı oynayacak. Kasımpaşa ise Galatasaray karşısında kazanmak ve küme düşmemek için mücadele edecek. Peki, Kasımpaşa-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in son haftasında şampiyon Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Kasımpaşa-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ
Süper Lig'de son maça en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, topladığı 77 puanla şampiyonluğunu geçen hafta ilan etti.
Geride kalan 33 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise 32 puanla 14. sırada yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Sarı-kırmızılılarda üç futbolcu Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Nijeryalı Victor Osimhen ve sakatlıkları bulunan Brezilyalı Gabriel Sara ile Kolombiyalı Yaser Asprilla, Kasımpaşa karşısında görev alamayacak.