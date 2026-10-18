Kasımpaşa Samsunspor’u 4-1 mağlup etti

Karşılaşmaya iyi başlayan Kasımpaşa, üst üste pozisyonlar yakaladı. 13’üncü dakikada Kerem Demirbay’ın uzak mesafeden şutunda kaleci Okan topu güçlükçe çeldi.

Bu pozisyonun 2 dakika sonrasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Benedyczak’ın sert şutunda açıyı iyi kapatan Okan bir kez daha gol izni vermedi. Baskısını sürdüren Kasımpaşa, 27’nci dakikada öne geçti.

Ali Yavuz’un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Winck’in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0. 31’inci dakikada Kasımpaşa farkı 2’ye çıkarttı. Ayberk’in sol kanattan kullandığı uzun taç sonrasında Baldursson kafayla arkaya aşırttı.

Benedyczak’ın şutuna kale önünde ayak koyan Arous, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Samsunspor, 45’inci dakikada farkı 1’e indirdi. Konuk ekip Bayo’nun pasıyla sol kanatta buluşan Emre Kılınç, kale alanına sert ortaladı. Gianniotis’in hakimiyetine alamadığı topta Coulibaly altıpas üzerinde yaptığı vuruşta golü buldu: 2-1.İlk yarı Kasımpaşa’nın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.