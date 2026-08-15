Muhammed Salah'ı alarak transfer sezonuna damga vuran Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekip yeni sezondaki ilk sınavını İstanbul deplasmanında verirken Kasımpaşa, taraftarı önünde üç puan arayacak. Mücadelenin canlı yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?