Kasımpaşa-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Salah'ta
15.08.2026 08:30
Süper Lig'de ilk hafta heyecanı, bugün Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayla devam edecek. Peki Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Muhammed Salah'ı alarak transfer sezonuna damga vuran Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekip yeni sezondaki ilk sınavını İstanbul deplasmanında verirken Kasımpaşa, taraftarı önünde üç puan arayacak. Mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Heyecan dolu mücadele bu akşam Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Gürcan Hasova düdük çalacak. Gürcan Hasova'nın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Gökhan Barcın üstlenecek.
Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki mücadele beIN Sports’tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın yayını şifreli olacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekecek.
SALAH İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Kasımpaşa maçı öncesi bordo-mavili ekipteki ilk antrenmanına çıktı.
Kulübün X hesabındaki paylaşımda Salah'ın teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana çıktığı aktarıldı.
Paylaşım yapılan fotoğraflarda Salah'ın, teknik direktör Fatih Tekke ile görüşmesi de yer aldı.
Salah'ın Kasımpaşa maçının ikinci yarısında sahaya çıkabileceği ileri sürülüyor.
KASIMPAŞA'DA HEDEF 3 PUAN
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, kazanarak yeni sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor.
Geçen sezonu takımda kiralık olarak tamamlayan Adrian Benedyczak'ın bonservisini alan Kasımpaşa, yaz transfer döneminde Güven Yalçın, Thiemoko Diarra, Ayberk Karapo, Marcus Rafferty, Elson Mendes, Matei Ilie, Jakob Jessen, Kenan Kurtovic ve Stann Elysee Dalo gibi isimleri renklerine bağladı.
İstanbul temsilcisinde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.