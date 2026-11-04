Kasımpaşa'da rota yabancı hocaya kaydı
04.11.2026 10:58
Son Güncelleme: 04.11.2026 14:58
Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni hoca belli oluyor.
Kasımpaşa yönetimi Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasına onay verdi.
Yaşanan gelişmelerin ardından lacivert-beyazlı yönetim yeni hocasını netleştiriyor.
Abdullah Avcı'nın Kasımpaşa ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Ancak rota Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder'a kaydı.
AVCI-KASIMPAŞA GÖRÜŞMESİ
Belözoğlu'nu Fenerbahçe'ye gönderen lacivert-beyazlı kulübün teknik adam listesinde ilk sırada Avcı yer alıyordu.
Kasımpaşa, Abdullah Avcı ile bir görüşmesinde pürüz çıktı.
Kasımpaşa,Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile görüşmeye başladı.
Club Brugge, Ajax, Al-Nasr gibi takımları çalıştıran Schreuder, en son Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann ile birlikte çalışmıştı.
FENERBAHÇE İÇİN ADI GEÇMİŞTİ
Avcı'nın adı İsmail Kartal'ın istifa etmesi sonrası Aykut Kocaman'la birlikte Fenerbahçe için anılmıştı.
Ancak bu anlaşma sağlanmamış Fenerbahçe yönetimi tercihini Belözoğlu'ndan yana kullanmıştı.
SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUĞU VAR
Teknik direktörlük kariyerine İstanbul'da yardımcı antrenör olarak başlayan Avcı, sonrası Galatasaray U21, Türkiye U17, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı, Başakşehir ve Trabzonspor'da görev almıştı.
Avcı, bordo mavili ekipteki ilk sezonun şampiyonluk yaşamıştı. İkinci sezonunda işler yolunda gitmeyen Avcı, 2024 yılı ağustos ayında Trabzonspor'dan ayrılmış ve sonrasında takım çalıştırmamıştı.
"HAYAT ÜNİVERSİTESİ GİBİYDİ"
NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programının bu haftaki konuğu teknik direktör Abdullah Avcı olmuştu. .Çocukluk ve gençlik yılları Kasımpaşa'da geçen 62 yaşındaki Avcı'nın Fenerbahçe itirafı dikkat çekmişti.
Annesinin de babasının da şimdi 88 yaşında olduğunu söyleyen Avcı, “Annem üç buçuk yıldır Alzheimer ile mücadele ediyor.” demişti.
Kasımpaşa semtinin kendisine çok şey kattığını söyleyen Avcı, "Hayat üniversitesi gibiydi." ifadelerini kullanmıştı.