Kasımpaşa'da rota yabancı hocaya kaydı

NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programının bu haftaki konuğu teknik direktör Abdullah Avcı olmuştu. .Çocukluk ve gençlik yılları Kasımpaşa'da geçen 62 yaşındaki Avcı'nın Fenerbahçe itirafı dikkat çekmişti.



Annesinin de babasının da şimdi 88 yaşında olduğunu söyleyen Avcı, “Annem üç buçuk yıldır Alzheimer ile mücadele ediyor.” demişti.

Kasımpaşa semtinin kendisine çok şey kattığını söyleyen Avcı, "Hayat üniversitesi gibiydi." ifadelerini kullanmıştı.